單親媽以為遇到真命天子 回家驚見2位幼女遭肢解

幻想與現實之間往往天差地遠。俄羅斯40歲的瓦倫蒂娜（Valentina）在約會網站上認識41歲的維塔利（Vitaly Molchanov），兩人相處融洽進展神速，瓦倫蒂娜為了維塔利，帶兩位女兒搬到另一座城市與維塔利同居，本月15日瓦倫蒂娜下班回家後發現，兩位年幼的女兒遭人肢解，她報警後才知道，兇手竟是有性侵和謀殺兒童前科的新男友維塔利。

根據《meduza》報導，單親媽媽瓦倫蒂娜三月在網路上認識維塔利，當時維塔利曾說過自己是個有前科的人，但瓦倫蒂娜不以為意，依然將維塔利視為真命天子，還帶著13歲的雅娜（Yana Saprunova）和8歲的伊琳娜（Elena Saprunova）兩位女兒，從老家搬到維塔利居住的雷賓斯克。

瓦倫蒂娜在當地找了份護士的工作，本月14日，正在上班的瓦倫蒂娜打給維塔利，詢問女兒們的情況，維塔利表示「大女兒已經睡著了，小女兒正在玩平板電腦」，瓦倫蒂娜放心的繼續工作，當她騎著白色自行車下班返家時，看到維塔利匆忙地離開房子。她開家門驚恐發現，兩位女兒倒在血泊中，遭人肢解死狀慘烈。

警方接到她的報案後，對維塔利展開調查，警方發現維塔利有過性侵犯和謀殺兒童的前科，服刑多年2010年才獲釋。二人交往初期，維塔利還在網路上宣示主權，他上傳與瓦倫蒂納的合照並表示「這是我的女朋友，我們生活在不同的城市。這讓我很難過，但我愛妳，我相信，只要我們在一起，我們就能一起解決所有問題」。

警方根據線索，18日在一處灌木叢中發現熟睡的維塔利，維塔利告訴警方犯案時間約莫在當天八點到十點，法醫表示，這對8歲和13歲的姐妹，被小刀割成碎片肢解，且兩人都有被強姦的痕跡。

針對謀殺案，鄰居批評表示「這個女人帶著女兒搬到這裡來尋找幸福，但她遭遇如此不幸，我為她和孩子們感到難過。兇手是禽獸，他特別隱瞞了自己的過去。為了防止將來受到損害，我認為警察應立即行動」，目前俄羅斯檢調單位已就謀殺和強奸案提起刑事訴訟，希望早日還給家屬公道。