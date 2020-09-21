聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度深夜大樓倒塌釀多人死傷 搜救員：至少10死、多人仍受困

聯合新聞網 / 綜合報導
印度中部馬哈拉施特拉邦，有一棟3層樓高的建築物因不明原因倒塌。 圖/《美聯社》
印度中部馬哈拉施特拉邦，有一棟3層樓高的建築物因不明原因倒塌。 圖/《美聯社

今（21）日凌晨於印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），有一棟3層樓高的建築物因發生不明原因的倒塌。目前已知該事故造成至少10人不幸罹難，多人受傷，仍有數十名受難者被困在瓦礫堆中。

據《印度斯坦時報》、《美聯社》報導，馬哈拉施特拉邦皮文迪市（Bhiwandi）一棟3層樓建築，在當地時間21日凌晨3時30分左右突然倒塌，建築內21間房的居民大部分都在熟睡中，根本來不及逃生，死傷情況嚴重。

馬哈拉施特拉邦市政管理機構「塔那市政公司」（Thane Municipal Corporation）發言人表示，這棟建築物於1984年建成，至今已有30多年歷史，大樓中約有24間住宅，而倒塌的原因正在釐清。目前印度國家災害反應部隊（NDRF）已派出救援小組與搜救犬，且有更多的救難人員正在前往搜救。

建築 印度 事故

延伸閱讀

他怒指9名觀光客店內共喝一湯 網友緩頰解釋原因

好市多見到兄弟女友出軌 他拍2新品暗示對方秒懂

狼師帶2女學生半夜「喝酒開房間」 她躲廁所驚見朋友被摸遍

29歲女大腦內驚現「2根5公分長的針」 醫：不排除人為

相關新聞

波札那數百頭大象離奇死亡 查明是藍綠藻毒素作祟

非洲國家波札那（Botswana）官員今天說，波札那今年數百頭大象死亡讓環境保護人士感到困惑和震驚，最後發現是由水中細菌...

印度深夜大樓倒塌釀多人死傷 搜救員：至少10死、多人仍受困

今（21）日凌晨於印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），有一棟3層樓高的建築物因發生不明原因的倒塌。目前已知該事故造成至少10人不幸罹難，多人受傷，仍有數十名受難者被困在瓦礫堆中。

以色列遊客巴士爆炸案 保加利亞法院判2男無期徒刑

保加利亞法院今天在缺席審判判處兩名在逃男子無期徒刑，他們2012年在保國布爾加斯市（Burgas）機場，對載有以色列遊客...

日本名園兼六園旁餐飲店火警 無人傷亡

位於日本石川縣金澤市、日本三名園之一的兼六園，今天園區外一路之隔的餐飲店發生火警，火勢延燒約一小時後被撲滅，雖然現場冒出...

另類性教育！丹麥節目邀來賓赤身裸體 讓孩子問到飽

丹麥如何教小孩看待自己的身體？讓大人上電視脫給孩子看，告訴他們正常的身體就是長這樣。

東京湯島貓咪祭：疫情不減「貓情味」的日本地方創生

「東京下町的『貓情味』，不會因為疫情而冷淡。」日本東京有名的地方振興活動——「湯島貓咪祭」——從上週正式展開，這是東京的文京區湯島從2015年開始，以地方的貓咪用品雜貨店、浪貓咖啡以及多家餐廳和神社合作，推出一系列期間限定的各種貓商品與貓活動；舉辦至今邁入第5年，已經成為在地重要的社區活化象徵。今年度因為遭逢疫情的影響，為了避免觀光人群過度聚集，主辦方也將祭典從原本慣例的兩周延長到一個月，細細體驗貓與人的羈絆。

埃及靠古文物振興觀光 27具2500年古棺出土

埃及古物部今天宣布，在開羅以南的撒卡拉（Saqqara）大墓地區，考古新挖掘出14具2500多年歷史的石棺。同一地點上週...

協助索羅門群島清理二戰軍火 英澳拆彈專家炸死

索羅門警方今天說，兩名來自英國和澳洲的拆彈專家，在索羅門群島協助清理二次世界大戰未爆彈時死於爆炸

逾70頭鯨魚擱淺澳洲海灣沙洲 海洋專家設法救援

澳洲官員今天表示，有超過70頭鯨魚擱淺在澳洲島嶼塔斯馬尼亞的海灣，海洋專家現正動員，評估救援的可能性

甩肉50公斤獲選英國小姐 她批反減肥標語團體「太玻璃心」

日前，英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，今年受封為「英國小姐（Miss Great Britain）」后冠的愛特金（Jen Atkin）認為，人們對「消耗昨晚比薩的熱量」這類涉及減肥的話語太過敏感：「現代人似乎太容易覺得被冒犯。」

打牌打出火氣！警方縱虎歸山 犯人2小時內連殺兩人

打麻將打牌輸贏難免，但要切記終究是遊戲一場，不必要太認真。近日韓國就發生一起因打牌而起的命案。

友送「樂高」玩上癮 天生全盲青年靠它成功挑戰攀岩

日前，英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，美國一名天生全盲青年希弗林（Matthew Shifrin），靠著樂高（Lego）定位及引導者的援助，一年多前開始攀岩。希弗林開心表示：「對盲人來說，能享受主導權跟自由，是很珍貴的體驗。」

熱門新聞

多重利空打擊 美股道瓊早盤大跌逾600點

超狂性教育！丹麥節目邀「裸男裸女」 一字排開讓小孩問到飽

不滿連生5胎女兒 夫狠心剖孕妻檢查胎兒性別

60台巴士排成迷宮！日觀光業者出奇招 網友讚：想到的是天才

今天開盤前 五件國際事不可不知

收到太多錢不知怎麼花！這個國家煩惱中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。