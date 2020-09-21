印度深夜大樓倒塌釀多人死傷 搜救員：至少10死、多人仍受困

「東京下町的『貓情味』，不會因為疫情而冷淡。」日本東京有名的地方振興活動——「湯島貓咪祭」——從上週正式展開，這是東京的文京區湯島從2015年開始，以地方的貓咪用品雜貨店、浪貓咖啡以及多家餐廳和神社合作，推出一系列期間限定的各種貓商品與貓活動；舉辦至今邁入第5年，已經成為在地重要的社區活化象徵。今年度因為遭逢疫情的影響，為了避免觀光人群過度聚集，主辦方也將祭典從原本慣例的兩周延長到一個月，細細體驗貓與人的羈絆。

2020-09-21 18:10