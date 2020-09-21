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印度深夜大樓倒塌釀多人死傷 搜救員：至少10死、多人仍受困
今（21）日凌晨於印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），有一棟3層樓高的建築物因發生不明原因的倒塌。目前已知該事故造成至少10人不幸罹難，多人受傷，仍有數十名受難者被困在瓦礫堆中。
據《印度斯坦時報》、《美聯社》報導，馬哈拉施特拉邦皮文迪市（Bhiwandi）一棟3層樓建築，在當地時間21日凌晨3時30分左右突然倒塌，建築內21間房的居民大部分都在熟睡中，根本來不及逃生，死傷情況嚴重。
馬哈拉施特拉邦市政管理機構「塔那市政公司」（Thane Municipal Corporation）發言人表示，這棟建築物於1984年建成，至今已有30多年歷史，大樓中約有24間住宅，而倒塌的原因正在釐清。目前印度國家災害反應部隊（NDRF）已派出救援小組與搜救犬，且有更多的救難人員正在前往搜救。
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