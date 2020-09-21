甩肉50公斤獲選英國小姐 她批反減肥標語團體「太玻璃心」

英國廣播公司（ＢＢＣ）日前報導，今年受封為「英國小姐（Miss Great Britain）」后冠的愛特金（Jen Atkin）認為，人們對「消耗昨晚比薩的熱量」這類涉及減肥的話語太過敏感：「現代人似乎太容易覺得被冒犯。」

26歲的愛特金發言起因上個月，布里斯託大學（University of Bristol）通過決議，確立未來要更深入理解飲食失調、減肥等議題，並要加強對員工用字遣詞的培訓。

曾在3年前甩肉50公斤的愛特金說，「燃燒卡路里」這樣的話語充斥在健身房及運動課程，讓當時肥胖的她「產生減肥動機。」若避而不談，反而會「鼓勵人們多吃卡路里，而非留意自己吃的食物，導致超重或肥胖。」

愛特金自認瘦身成功的經歷，讓她非常有資格代表肥胖族群說話：「這些話不是用來羞辱人，而是要教育人們追求更健康的生活。」

愛特金最胖時曾達114公斤。圖／取自 Jen Atkin

國民保健署（NHS）統計，2018年英格蘭近三分之二成年人超重或肥胖。2018至2019年共有11,117例因肥胖症住院，較上一個財政年度增加了4％。

但是，厭食症和貪食症慈善組織（Anorexia and Bulimia Care charity）員工巴內特（Belinda Barnett）警告，「燃燒卡路里」這類減肥標語可能會觸發飲食失調疾病：「會讓人們進食時羞恥及罪惡感上身，可能對『容易受卡路里影響、或飲食失調』人有害。」