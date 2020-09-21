打牌打出火氣！警方縱虎歸山 犯人2小時內連殺兩人

打麻將打牌輸贏難免，但終究是遊戲一場，不必太認真，更無須為此動氣。近日在韓國，就發生一起因打牌而起的命案。

根據韓國媒體「朝鮮日報日文版」報導，韓國京畿道盆唐區發生一起命案。一名69歲男子以凶器刺殺2名70幾歲的女性。報導指出，嫌犯在19日當晚，正在某棟公寓七樓和人打牌。

當時警方接獲通嫌犯通報公寓有人聚賭，於是立刻到場搜索，但在場人員供稱只是和朋友們打牌，並沒有違法賭博行為。警察稍微留下資料後便離開現場，但才坐電梯到一樓時，又傳來通報，嫌犯又揚言要拿刃物，殺害在場人員。

警察隨即回到七樓，將嫌犯逮捕，帶到警局偵訊。警方在調查後，判斷男子只有口頭威脅，並未構成實際的傷害行為，加上已經留下嫌犯的住處，因此釋放了該男子。

沒想到嫌犯離開後，隨即到其中一位牌友的家中，將她及當時在場的另一位牌友殺害，過程距離嫌犯獲釋不過兩小時。由於該牌友有早起運動的習慣，隔天鄰居發現她不見蹤影，到她家查看後，才發現這起駭人命案。

警方推斷，嫌犯應該是打牌輸得太過火，才會引發殺機。然而警方在第一時間輕易地放人，才讓嫌犯得以得逞，是否執法失當這點也引發質疑。