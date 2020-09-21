友送「樂高」玩上癮 天生全盲青年靠它成功挑戰攀岩

英國廣播公司（ＢＢＣ）日前報導，美國一名天生全盲青年希弗林（Matthew Shifrin），靠著樂高（Lego）定位及引導者的援助，一年多前開始攀岩。希弗林開心表示：「對盲人來說，能享受主導權跟自由，是很珍貴的體驗。」

希弗林說自己在攀岩前，會先利用樂高模擬牆壁上石頭位置，再用手指觸摸排好的樂高，就能在腦中規劃出攀岩路徑。實際攀岩時，會由一位引導者在現場隨時提示方位。希弗林認為，樂高幫助盲人在攀岩時掌握更多資訊，消除對未知事物的恐懼：「盲人面臨的問題就是，當你跌倒時，會不知道自己跌多遠。」

23歲的希弗林在13歲生日時，收到朋友送來的樂高，自此他開始沉迷樂高，製作專屬盲人的點字說明書，收錄在Lego for the Blind網站，並因此跟樂高公司搭上線，合作推出特殊組裝的說明書。

喜歡挑戰的希弗林表示：「每個人都應該嘗試自己從未想過的事。」希弗林健身房的視障朋友目前也開始運用樂高定位系統攀岩。

希弗林接下來會運用樂高系統嘗試滑雪運動，盼望未來也運用在帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）。