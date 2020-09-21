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千人偽造身份盜領公務員3億薪水 一查竟有333名幽靈員工

聯合新聞網 / 綜合報導
奈及利亞出現大量假公務員。圖／取自《TodayNG》
奈及利亞出現大量假公務員。圖／取自《TodayNG》

奈及利亞尼日州（Niger State）審查委員近日發現，每月固定發放薪資的公務員中，竟有333人是早已去世的「幽靈員工」，且有1000人的身份造假，等於2年來發放約50多億奈拉（約新台幣3.7億）的薪資，都是給了偽造身份的假公務員。

根據《TodayNG》報導，公務員薪酬管理和核查委員會主席潘迪（Ibrahim Mohammed Panti）指出，尼日州有大量幽靈公務員，詐騙手法包括重複的銀行驗證碼、某員工有多個銀行帳號、重複的身份證號碼、偽造的公務員姓名等，其中甚至有使用已去世的公務員姓名盜領薪水。

潘迪表示，經查發現工資單上2.7萬名公務員中，僅1.5萬人是真正的公務員，其餘身份均是造假，並至少有1000名幽靈公務員，最誇張的是，竟有333人是已去世的公務員，卻持續領著政府工資，目前仍有3923人的身份未核實，幽靈公務員人數恐持續增加。

潘迪指出，兩年來共有約50多億奈拉（約新台幣3.7億）的薪資，是發放到幽靈公務員手中，他表示，部分假公務員身份被揭露後，有人主動自首承認犯行，部分則已遭解僱，不只如此，這些人恐怕還得面臨法律制裁。

公務員 奈及利亞 盜領 詐騙

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