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不滿連生5胎女兒 夫狠心剖孕妻檢查胎兒性別

香港01 / 李福源
印度男拿利器剖妻孕肚檢查胎兒性別。示意圖。圖片來源/ingimage
印度男拿利器剖妻孕肚檢查胎兒性別。示意圖。圖片來源/ingimage

印度北方邦一名男子懷疑不滿妻子接連誕下5名女兒，「求男」成狂的他竟用利器剖開懷孕妻子的腹部，以確定第六胎究竟是男還是女。

事發在北方邦的內克普爾（Nekpur）地區，43歲的潘納爾（Pannalal）與40歲妻子戴維（Anita Devi）育有5名女兒，在印度的父權社會制度中，潘納爾極希望妻子的第六胎讓他一舉得男，但據稱有當地宗教人士預測他將再次失望；上周六（19日）帶著醉意回到家中竟要求戴維墮胎，遭到拒絕後二人發生激烈爭吵，期間克普爾突然拿出相信是鐮刀的利器施襲，戴維腹部及胸部多處受傷，傷勢嚴重，其他家人立即將她送院搶救。

親友指出，潘納爾重男輕女的觀念十分之重，戴維卻五胎都是誕女，因而令她平日飽受丈夫折磨虐待，雖曾多次向警方求助，但最後均不了了之。總部位於德里的非政府組織「亞洲人權中心」的研究指出，印度是全球女性遇害率最高的國家之一。 選擇性地人工流產在當地也很普遍。

事後，警方拘捕了潘納爾，他供稱案發時只是一時錯手，並非刻意傷害已經懷孕6至7個月的妻子，目前案件仍在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 懷孕

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