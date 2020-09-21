聽新聞
test
0:00 / 0:00

約會傍晚才回家遭斥敗壞風俗 印度15歲男童被迫娶12歲女友

香港01 / 李納德
印度男童與女友約會晚歸被迫結婚負責。圖片來源／youtube
印度男童與女友約會晚歸被迫結婚負責。圖片來源／youtube

初戀情人就是老公，尤如童話故事，但如果新娘才12歲呢？印尼日前瘋傳一段婚禮影片，片中新人還是孩子，由於當地童婚問題嚴重，故引起熱議。原來片中新郎哥才15歲，新娘僅12歲，二人初中未畢業，兩小無猜才約會4天，日前二人出門遊玩，至黃昏6點半男孩送女友回家時，女方家人竟以「太晚」回家敗壞風俗為由，要求二人馬上結婚。男方家人百般不願，他的叔叔更提議兩人分手，無奈男孩堅持負起責任，他受訪時還強調「沒有人強迫（我們）」。

印尼西努沙登加拉省龍目島中部的村莊Pengenjek在9月12日辦了一場婚禮，引來網民關注，影片錄下的聲音相當熱鬧，但一對新人意外「年輕」，新郎穿起一套黑色西裝，新娘一身粉色婚紗，但他們外表還只是個孩子，造型和他們的年紀格格不入。

許多人關注這對小男女是否被迫婚，15歲新郎Suhaimi的叔叔Mahrun接受當地傳媒訪問時指，這場婚事突如其來，侄子原先沒計劃這麼早結婚，他太年輕未適合成家立室，女生更只有12歲。叔叔透露這宗婚事是被新娘NH（名字縮寫）的父母迫辦的，原因是他們無法接受女兒和男生外出，而且晚上才回家。

這對小新人還是初中生，15歲的Suhaimi讀中三、12歲的NH更還讀中一，然而他們才約會4天，和普通情侶一樣四處遊玩，可是日前他們玩到黃昏6點半，Suhaimi送女友回家時，女友父母竟不讓他們進門，女生的父親即向Suhaimi家人交涉，要求兩孩子馬上結婚，因為兩人太晚回家。

叔叔Mahrun反對婚事，稱晚回家只屬小事，而且二人根本未成年，建議二人先分手，可惜女家聽不入耳，認為男方必須負責，他更透露這場婚禮沒有向宗教事務部辦公室（KUA）申請，因為擔心被拒絕申請，所以他們的婚姻關係沒有正式紀錄。

可是Suhaimi和NH都不願分手，並願意結婚，即使男方家人百般不情願，還是讓他們辦婚禮。男孩媽媽Rahimin對兒子決定結婚感到震驚，但還是祝福兒子，慨嘆道：「我還能做什麼」連村政府都極力阻止這場童婚，但二人態度堅決，村政府不想干涉，所以他們沒出席婚禮。婚禮最後有數十名親友出席。

當地傳媒找到這對小新人，Suhaimi談及婚姻時才會微笑，強調他們的婚姻基於對彼此的愛，稱很高興娶到NH，兩口子都說覺得自己很幸福，會努力過生活，目前不打算度蜜月。Suhaimi透露NH是他的初戀，他現時沒工作，會盡快工作養家，結婚花了約200萬印尼盾（約1050港元），「沒有人強迫（我們）的」。Suhaimi已決定不會升讀高中，女方婚後會繼續學業，二人住在男家。

印尼的童婚問題仍然嚴重，社會有許多聲音認為要盡力阻止，印尼國會其實去年已修改1974年所制定的婚姻法，將女性的最低法定結婚年齡由16歲提高到19歲。

延伸閱讀：

肯尼亞婚禮變惡夢　新人父親突闖入阻止大喊：你們是親兄妹

【女扮男結婚】印尼女同志篡改身份證性別結婚遭逮捕

文章授權轉載自《香港01》

結婚 婚禮 印尼 未成年

延伸閱讀

「4步驟」讓超商麵包口感晉升冰火菠蘿油 網讚：發現新大陸

假日難停車大家為何愛去九份？網友曝「2優勢」：人多不意外

長髮妹信義區遭人潑糞！律師直言「這招可怕」嫌犯下場曝光

「主動脈剝離」致死率高 醫教一招自我檢測是否為高危險群

相關新聞

波札那數百頭大象離奇死亡 查明是藍綠藻毒素作祟

非洲國家波札那（Botswana）官員今天說，波札那今年數百頭大象死亡讓環境保護人士感到困惑和震驚，最後發現是由水中細菌...

印度深夜大樓倒塌釀多人死傷 搜救員：至少10死、多人仍受困

今（21）日凌晨於印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），有一棟3層樓高的建築物因發生不明原因的倒塌。目前已知該事故造成至少10人不幸罹難，多人受傷，仍有數十名受難者被困在瓦礫堆中。

以色列遊客巴士爆炸案 保加利亞法院判2男無期徒刑

保加利亞法院今天在缺席審判判處兩名在逃男子無期徒刑，他們2012年在保國布爾加斯市（Burgas）機場，對載有以色列遊客...

日本名園兼六園旁餐飲店火警 無人傷亡

位於日本石川縣金澤市、日本三名園之一的兼六園，今天園區外一路之隔的餐飲店發生火警，火勢延燒約一小時後被撲滅，雖然現場冒出...

另類性教育！丹麥節目邀來賓赤身裸體 讓孩子問到飽

丹麥如何教小孩看待自己的身體？讓大人上電視脫給孩子看，告訴他們正常的身體就是長這樣。

東京湯島貓咪祭：疫情不減「貓情味」的日本地方創生

「東京下町的『貓情味』，不會因為疫情而冷淡。」日本東京有名的地方振興活動——「湯島貓咪祭」——從上週正式展開，這是東京的文京區湯島從2015年開始，以地方的貓咪用品雜貨店、浪貓咖啡以及多家餐廳和神社合作，推出一系列期間限定的各種貓商品與貓活動；舉辦至今邁入第5年，已經成為在地重要的社區活化象徵。今年度因為遭逢疫情的影響，為了避免觀光人群過度聚集，主辦方也將祭典從原本慣例的兩周延長到一個月，細細體驗貓與人的羈絆。

埃及靠古文物振興觀光 27具2500年古棺出土

埃及古物部今天宣布，在開羅以南的撒卡拉（Saqqara）大墓地區，考古新挖掘出14具2500多年歷史的石棺。同一地點上週...

協助索羅門群島清理二戰軍火 英澳拆彈專家炸死

索羅門警方今天說，兩名來自英國和澳洲的拆彈專家，在索羅門群島協助清理二次世界大戰未爆彈時死於爆炸

逾70頭鯨魚擱淺澳洲海灣沙洲 海洋專家設法救援

澳洲官員今天表示，有超過70頭鯨魚擱淺在澳洲島嶼塔斯馬尼亞的海灣，海洋專家現正動員，評估救援的可能性

甩肉50公斤獲選英國小姐 她批反減肥標語團體「太玻璃心」

日前，英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，今年受封為「英國小姐（Miss Great Britain）」后冠的愛特金（Jen Atkin）認為，人們對「消耗昨晚比薩的熱量」這類涉及減肥的話語太過敏感：「現代人似乎太容易覺得被冒犯。」

打牌打出火氣！警方縱虎歸山 犯人2小時內連殺兩人

打麻將打牌輸贏難免，但要切記終究是遊戲一場，不必要太認真。近日韓國就發生一起因打牌而起的命案。

友送「樂高」玩上癮 天生全盲青年靠它成功挑戰攀岩

日前，英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，美國一名天生全盲青年希弗林（Matthew Shifrin），靠著樂高（Lego）定位及引導者的援助，一年多前開始攀岩。希弗林開心表示：「對盲人來說，能享受主導權跟自由，是很珍貴的體驗。」

熱門新聞

多重利空打擊 美股道瓊早盤大跌逾600點

超狂性教育！丹麥節目邀「裸男裸女」 一字排開讓小孩問到飽

不滿連生5胎女兒 夫狠心剖孕妻檢查胎兒性別

60台巴士排成迷宮！日觀光業者出奇招 網友讚：想到的是天才

今天開盤前 五件國際事不可不知

收到太多錢不知怎麼花！這個國家煩惱中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。