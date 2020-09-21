約會傍晚才回家遭斥敗壞風俗 印度15歲男童被迫娶12歲女友

初戀情人就是老公，尤如童話故事，但如果新娘才12歲呢？印尼日前瘋傳一段婚禮影片，片中新人還是孩子，由於當地童婚問題嚴重，故引起熱議。原來片中新郎哥才15歲，新娘僅12歲，二人初中未畢業，兩小無猜才約會4天，日前二人出門遊玩，至黃昏6點半男孩送女友回家時，女方家人竟以「太晚」回家敗壞風俗為由，要求二人馬上結婚。男方家人百般不願，他的叔叔更提議兩人分手，無奈男孩堅持負起責任，他受訪時還強調「沒有人強迫（我們）」。

印尼西努沙登加拉省龍目島中部的村莊Pengenjek在9月12日辦了一場婚禮，引來網民關注，影片錄下的聲音相當熱鬧，但一對新人意外「年輕」，新郎穿起一套黑色西裝，新娘一身粉色婚紗，但他們外表還只是個孩子，造型和他們的年紀格格不入。

許多人關注這對小男女是否被迫婚，15歲新郎Suhaimi的叔叔Mahrun接受當地傳媒訪問時指，這場婚事突如其來，侄子原先沒計劃這麼早結婚，他太年輕未適合成家立室，女生更只有12歲。叔叔透露這宗婚事是被新娘NH（名字縮寫）的父母迫辦的，原因是他們無法接受女兒和男生外出，而且晚上才回家。

這對小新人還是初中生，15歲的Suhaimi讀中三、12歲的NH更還讀中一，然而他們才約會4天，和普通情侶一樣四處遊玩，可是日前他們玩到黃昏6點半，Suhaimi送女友回家時，女友父母竟不讓他們進門，女生的父親即向Suhaimi家人交涉，要求兩孩子馬上結婚，因為兩人太晚回家。

叔叔Mahrun反對婚事，稱晚回家只屬小事，而且二人根本未成年，建議二人先分手，可惜女家聽不入耳，認為男方必須負責，他更透露這場婚禮沒有向宗教事務部辦公室（KUA）申請，因為擔心被拒絕申請，所以他們的婚姻關係沒有正式紀錄。

可是Suhaimi和NH都不願分手，並願意結婚，即使男方家人百般不情願，還是讓他們辦婚禮。男孩媽媽Rahimin對兒子決定結婚感到震驚，但還是祝福兒子，慨嘆道：「我還能做什麼」連村政府都極力阻止這場童婚，但二人態度堅決，村政府不想干涉，所以他們沒出席婚禮。婚禮最後有數十名親友出席。

當地傳媒找到這對小新人，Suhaimi談及婚姻時才會微笑，強調他們的婚姻基於對彼此的愛，稱很高興娶到NH，兩口子都說覺得自己很幸福，會努力過生活，目前不打算度蜜月。Suhaimi透露NH是他的初戀，他現時沒工作，會盡快工作養家，結婚花了約200萬印尼盾（約1050港元），「沒有人強迫（我們）的」。Suhaimi已決定不會升讀高中，女方婚後會繼續學業，二人住在男家。

印尼的童婚問題仍然嚴重，社會有許多聲音認為要盡力阻止，印尼國會其實去年已修改1974年所制定的婚姻法，將女性的最低法定結婚年齡由16歲提高到19歲。

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文章授權轉載自《香港01》