19歲少女慘被11男性侵還丟出窗外摔死 引眾怒上街頭抗議

少女輪流被11男性侵，還慘被丟出6樓窗外致死！日前索馬利亞一名19歲少女，受到男性友人邀請前去赴約，沒想到竟在一棟建築物內慘遭11名男子性侵，隨後還被扔出窗外。事情曝光後震驚全世界，更引來眾多團體撻伐。

根據《 7 NEWS 》報導，一名名叫哈姆迪（Hamdi Mohamed Farah）的索馬利亞少女，被友人邀請到首都摩加迪沙（Mogadishu）的一個地點會面，不料開開心心赴約卻是一個陷阱，少女進到一棟6層樓高的建築後，遭到11名男子性侵，之後更被丟出窗外慘死。

事發後警方表示，最近這起在摩加迪沙附近發生的性侵案件，已逮捕11名相關嫌疑人，目前也正努力調查有無其他共犯。

非洲當地媒體也報導，受害的19歲少女在高中考試中取得了優異的成績，並擁有光明美好的未來。此事件也引發索馬利亞民眾的憤怒，在各地更有許多抗議遊行，人民呼籲政府應該要修法改變針對婦女的暴力行為。