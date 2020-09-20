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不只執行外星任務 國際太空站現在也為美妝品拍廣告

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
太空站不再只是執行太空任務的地方，現在也和企業合作，出現在產品廣告和電影場景中。 （圖／紐約時報）
太空站不再只是執行太空任務的地方，現在也和企業合作，出現在產品廣告和電影場景中。 （圖／紐約時報）

國際太空站（ISS）成為世上最獨特實驗室已有20年歷史，它承載著數百項科學實驗、身懷任務的太空人，現在甚至變成美妝廣告的最新拍攝地。

ISS與知名化妝品集團雅詩蘭黛（Estee Lauder）準備攜手合作，美國太空總署（NASA）發言人表示，本月稍後，將發射多達十瓶新的雅詩蘭黛護膚品到太空站中。

太空人將會在重力近乎為零的環境中，拍攝最新推出的保養商品，而雅詩蘭黛將會在廣告或其他宣傳中使用這些影片。

此舉是太空站邁向商業化來的最大一步推力。這不是在太空拍攝的第一個廣告；NASA也不是頭一次與廣告商合作，但如果這些鏡頭用於商業廣告中，將是目前為止最高調的太空商業活動，並成為租借太空站場地當背景、以捕獲產品零重力鏡頭的最強宣傳。

多年來，NASA致力讓更多民間部門花錢在太空項目上，包括允許將太空站用於商業和娛樂目的。但基於NASA的政策，太空人嚴禁現身在任何商業活動中。

ISS與雅詩蘭黛的合作關係將有利於NASA多年來的努力，吸引對太空活動感興趣的公司花錢合作，並激發人們對太空活動的廣泛興趣，進而助NASA開拓財源。

NASA已與運動服飾品牌愛迪達（Adidas）在內的多家公司展開合作。NASA署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）今年宣布與演員湯姆克魯斯達成一項協議，將在太空站上拍攝電影。

太空人 NASA 廣告

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