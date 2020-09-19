酒醉媽將嬰兒車當滑板狂推上坡 小孩頻摔路人看傻

嬰兒的身體比幼童相較脆弱，稍微摔倒或撞傷都有致命風險。俄羅斯近期有路人錄下驚悚畫面，一位酒醉媽媽在滑板公園推著嬰兒車，把嬰兒車當作滑板狂推，數度嘗試將嬰兒車推上斜坡，嬰兒頻頻摔出車外。婦人的舉動讓路人震驚，有人想帶走嬰兒，以防他繼續摔傷，並與婦人發生爭執，最後一位男子出現將婦人帶離公園，結束紛爭。

根據「太陽報」報導，這位酒醉婦人出現在俄羅斯葉夫列莫夫（Yefremov）一處滑板公園，她推著嬰兒車向滑板坡道衝刺，數度將車子推上斜坡，但都摔倒在地。摔倒後婦人仍不顧車上嬰兒，將車子翻正持續推向斜坡，導致嬰兒從車內飛出摔落，而婦人冒險的過程全被一旁的路人錄下。

拍下影片的目擊者表示「我希望當這則影片被放上網後，她會失去做父母的權利」，而其他目擊者則表示在婦人第二次跌倒後，他們就嘗試將哭泣的嬰兒帶離，但她拒絕將小孩交出，與路人發生爭執，直到有一位陌生男子將她帶離公園。

針對婦人失控的行為，警方已對該事件進行調查，不過尚未發言評論。

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