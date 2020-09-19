快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尼日立法：強姦犯不論男女會被手術閹割 性侵兒童者處死

香港01 / 許懿安
尼日利亞北部的卡杜納州（Kaduna state），州議會本周通過的修例相當嚴厲：強姦罪名成立的成年男子將被手術閹割。 圖/美聯社
尼日利亞北部的卡杜納州（Kaduna state），州議會本周通過的修例相當嚴厲：強姦罪名成立的成年男子將被手術閹割。 圖/美聯社

位於尼日北部的卡杜納州（Kaduna state），州議會本周通過的修例相當嚴厲：強姦罪名成立的成年男子將被手術閹割。如他性侵犯的是兒童，甚至會被判處死刑。如對兒童下手的是女子，她的輸卵管會被摘除。

男性倘性侵犯14歲以下兒童會被判處死刑，死前其睪丸會被割去；即使受害人已成年，強姦犯也會被閹割，以及被判終身監禁。

修例尚未通過之前，州內成年強姦犯的最高刑罰是入獄21年，性侵兒童者判處無期徒刑。

卡杜納州長魯法伊（Nasir Ahmad el-Rufai）表示：「嚴厲的刑罰有助於進一步保護兒童免受嚴重罪行所害。」魯法伊16日簽署法案讓它生效。

這麼做不是所有人都讚賞，有持批評意見的人認為這是民粹之舉，也不合符憲法。而且有人預期，這可能導致更少案件曝光。

卡杜納州性暴力犯罪率高企。在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行而實行封城期間，非洲性暴力犯罪急劇增加，6月公布的數字是較平時多3倍。這是因為女性及女童因封鎖措施而與侵犯他們的人有更多時間生活在一起。

當地有女性團體提出應對強姦犯採取更嚴厲行動，包括對他們執行死刑。

即使不是在疫情期間，尼日的強姦罪行也是多得可怕。婦女事務部在2019年12月說，該國每年有200萬名婦女及女童被強姦。

尼日性暴力罪行猖獗，在疫情爆發一段時間後更見嚴重。當地5月發生一宗震驚全國的案件後，約1.1萬人聯署要求政府宣布全國進入性暴力緊急狀態。全部36個州6月宣布進入緊急狀態，而卡杜納州則進一步採取行動去修例。

聯合國兒童基金會（The United Nations Children's Fund，UNICEF）資料顯示，尼日每4名年輕女子中，有1名在18歲前曾被性虐待。真實數字可能更高，因她們出於羞恥不敢指證疑犯，以及人們對司法制度信任度低。

司法制度效率令人難予厚望。根據尼日反人口販運部門所公布的性罪犯註冊數字，2019年來409宗經報案的案件中，僅34名疑犯被定罪。

延伸閱讀：

尼日利亞警方搗破「恐怖屋」 救出500人質 部分傳遭性侵

尼日利亞：至少有2萬名年輕女性被販賣至馬里 全部淪為性奴

文章授權轉載自《香港01》

性侵 死刑 非洲

相關新聞

摩洛哥飛魚雕像太像生殖器 遭民眾批「太色情」緊急撤下

市區裝置藝術若外觀沒有審慎評估，恐會引起不少民眾討論。摩洛哥梅迪亞（Mehdia）一處雕像，外觀為兩條飛魚造型，但卻被當地居民炮轟太色情，因為雕像外觀與男性生殖器相似，有居民認為可以將花在雕像的經費挪至他處使用，而當地政府看到民眾在社群上的抱怨後，決定將雕像拆除。

露營區滿是垃圾 泰國政府出爆笑奇招教訓遊客

「自己垃圾自己帶走」這句話原來一樣適用其他地方，最近泰國因為疫情關係，不少民眾由外遊改去露營，但部份自私的人士卻在露營區遺下垃圾，令清潔人員工作量大增，更甚破壞環境。當地政府於是出奇招，把垃圾包好再寄

尼日立法：強姦犯不論男女會被手術閹割 性侵兒童者處死

位於尼日利亞北部的卡杜納州（Kaduna state），州議會本周通過的修例相當嚴厲：強姦罪名成立的成年男子將被手術閹割。如他性侵犯的是兒童，甚至會被判處死刑。如對兒童下手的是女子，她的輸卵管會被摘除。

神秘到極點！班克西不現身 輸掉作品商標權

知名街頭塗鴉藝術家班克西的神秘畫家班克西（Banksy），近日傳出遭到法院判決喪失自身作品「擲花者」（Rage, the Flower Thrower）的商標權，只因為他不願意向法院坦承真實身分。

全球最長壽！田中加子奶奶 117歲又261天創日本紀錄

金氏世界紀錄認證的全球最長壽長者、日本人瑞田中加子，今天以117歲又261天，刷新原先由田島鍋創下117歲又260天最年...

搞笑諾貝爾 冷凍「糞刀」切肉研究獲獎

今年的「搞笑諾貝爾獎」頒獎典禮十七日在線上登場，今年的獲獎者「學術表現」仍然搞笑得令人噴飯，其中「醫學教育獎」由美國總統...

廚餘變時尚 法國公司用魚皮做皮包搶攻精品市場

路透報導，法國公司Ictyos正收集通常會淪為餐廳廚餘的魚皮，想將它們製成皮革，再做成錶帶和皮夾等配件，期望能打入精品市...

華裔撲克女玩家遭姦殺變焦屍 法醫：她被活活燒死 疑犯保釋被拒

美國33歲華裔職業女撲克玩家Susie Zhao今年7月13日在密歇根州（Michigan）被發現慘成焦屍，且生前曾遭綑綁及性侵，警方後來拘捕了涉嫌犯案的60歲無業遊民莫里斯（Jeffery Bernard Morris），案件周一（14日）舉行預審聽證會，法醫指出Susie Zhao是被活活燒死。

遊國家公園留滿地垃圾！官員嗆要打包寄回並提告

泰國首都曼谷附近的考艾國家公園是著名旅遊景點，近日卻有沒公德心的露營遊客把垃圾留在出租的帳篷。環保部長維拉兀（Varaw...

影／泰猴群頻闖民宅覓食惹怨 當局抓逾200隻當場結紮

泰國各地受疫情影響導致遊客減少，過去仰賴觀光客餵食的猴子飢餓難耐，不斷闖入民宅覓食讓居民不堪其擾。為此，當局近日實行大規...

搞笑諾貝爾獎 大陸買凶殺人外包五次獲「管理學奬」

2020年諾貝爾獎季將於10月5日登場，表彰「乍看好笑，又引人深思」的搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）17日...

新研究指宇宙存在「鑽石星球」 數量估達上兆顆

鑽石在地球上相對罕見，但在其他星球上可能相當普遍，甚至像泥土一樣毫無價值。近日有天文學家研究指出，宇宙中某些行星是由鑽石...

熱門新聞

這位「前」富豪裸捐到幾近破產 連巴菲特也自嘆不如！

美國大選評論／78歲拜登口吃癡呆 川普會靠辯論翻盤選情？

路透：美國20日起禁下載WeChat及TikTok

「猩人」真有其事？人猿混種曾成功受孕 揭秘前蘇聯可怕實驗

時代雜誌讀者票選2020年風雲人物 羅冠聰奪第一

華裔撲克女玩家遭姦殺變焦屍 法醫：她被活活燒死 疑犯保釋被拒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。