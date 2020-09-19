尼日立法：強姦犯不論男女會被手術閹割 性侵兒童者處死

位於尼日北部的卡杜納州（Kaduna state），州議會本周通過的修例相當嚴厲：強姦罪名成立的成年男子將被手術閹割。如他性侵犯的是兒童，甚至會被判處死刑。如對兒童下手的是女子，她的輸卵管會被摘除。

男性倘性侵犯14歲以下兒童會被判處死刑，死前其睪丸會被割去；即使受害人已成年，強姦犯也會被閹割，以及被判終身監禁。

修例尚未通過之前，州內成年強姦犯的最高刑罰是入獄21年，性侵兒童者判處無期徒刑。

卡杜納州長魯法伊（Nasir Ahmad el-Rufai）表示：「嚴厲的刑罰有助於進一步保護兒童免受嚴重罪行所害。」魯法伊16日簽署法案讓它生效。

這麼做不是所有人都讚賞，有持批評意見的人認為這是民粹之舉，也不合符憲法。而且有人預期，這可能導致更少案件曝光。

卡杜納州性暴力犯罪率高企。在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行而實行封城期間，非洲性暴力犯罪急劇增加，6月公布的數字是較平時多3倍。這是因為女性及女童因封鎖措施而與侵犯他們的人有更多時間生活在一起。

當地有女性團體提出應對強姦犯採取更嚴厲行動，包括對他們執行死刑。

即使不是在疫情期間，尼日的強姦罪行也是多得可怕。婦女事務部在2019年12月說，該國每年有200萬名婦女及女童被強姦。

尼日性暴力罪行猖獗，在疫情爆發一段時間後更見嚴重。當地5月發生一宗震驚全國的案件後，約1.1萬人聯署要求政府宣布全國進入性暴力緊急狀態。全部36個州6月宣布進入緊急狀態，而卡杜納州則進一步採取行動去修例。

聯合國兒童基金會（The United Nations Children's Fund，UNICEF）資料顯示，尼日每4名年輕女子中，有1名在18歲前曾被性虐待。真實數字可能更高，因她們出於羞恥不敢指證疑犯，以及人們對司法制度信任度低。

司法制度效率令人難予厚望。根據尼日反人口販運部門所公布的性罪犯註冊數字，2019年來409宗經報案的案件中，僅34名疑犯被定罪。

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文章授權轉載自《香港01》