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神秘到極點！班克西不現身 輸掉作品商標權

世界日報 / 編譯中心／綜合18日電
班克西創作的「擲花者」，因其真實身分保密而輸掉商標權官司。歐新社
班克西創作的「擲花者」，因其真實身分保密而輸掉商標權官司。歐新社

知名街頭塗鴉藝術家班克西的神秘畫家班克西（Banksy），近日傳出遭到法院判決喪失自身作品「擲花者」（Rage, the Flower Thrower）的商標權，只因為他不願意向法院坦承真實身分。

「每日郵報」報導指出，班克西在2005年創作的「擲花者」，在2014年開始被英國賀卡公司「全彩黑」（Full Colour Black）印成商品販售；班克西為此提出訴訟，雙方爭訟長達兩年之久。班克西曾在著作提到，「專利權是給輸家用的」，但依然為「擲花者」及其他作品註冊商標。

不過「全彩黑」向法院提出班克西版權註冊無效的訴訟，與代表班克西的「害蟲防治辦公室」針對「擲花者」商標權打官司。全彩黑認為班克西的作品無法讓消費者辨識出自哪個品牌，而且商標持有的Pest Control公司也從沒推出過商品，因此應該廢除這些無效的商標權。

歐盟智慧財產局日前剝奪班克西的作品商標權擁有人權利，指出班克西雖在2014年申請作品商標權，但依法必須在5年內使用，但班克西在此期間並未售出任何相關商品；而班克西隱瞞真實身分，也導致無法判定他是否為作品商標權擁有人。

英國法院也判決，因為班克西的真實身分不得而知，不能確定所繪製的作品「就是他的」，因為沒有人知道「班克西」是誰，所以裁定班克西「擲花者」的商標權無效。

英國 藝術家 人權

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