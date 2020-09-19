摩洛哥飛魚雕像太像生殖器 遭民眾批「太色情」緊急撤下

市區裝置藝術若外觀沒有審慎評估，恐會引起不少民眾討論。摩洛哥梅迪亞（Mehdia）一處雕像，外觀為兩條飛魚造型，但卻被當地居民炮轟太色情，因為雕像外觀與男性生殖器相似，有居民認為可以將花在雕像的經費挪至他處使用，而當地政府看到民眾在社群上的抱怨後，決定將雕像拆除。

根據「太陽報」報導，這座飛魚雕像座落在基尼特拉的梅迪亞鎮一個迴轉空地上，兩條長條狀飛魚雕像面對面，佇立在路中央。許多當地民眾在網上留言抗議，表示飛魚雕像造型很像男性生殖器，並將雕像稱為「色情魚」，而有些民眾則表示用來建造雕像的經費本可以利用在其他地方，他們要求政府立刻修改。

對此，基尼特拉當局則表示，飛魚雕像與基尼特拉沒有太大的關聯，目前已經將雕像拆除。