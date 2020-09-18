華裔撲克女玩家遭姦殺變焦屍 法醫：她被活活燒死 疑犯保釋被拒

美國33歲華裔職業女撲克玩家Susie Zhao今年7月13日在密西根州（Michigan）被發現慘成焦屍，且生前曾遭綑綁及性侵，警方後來拘捕了涉嫌犯案的60歲無業遊民莫里斯（Jeffery Bernard Morris），案件周一（14日）舉行預審聽證會，法醫指出Susie Zhao是被活活燒死。

助理法醫哈諾許（Andrew Hanosh）透過視像作供稱，根據驗屍報告，Susie Zhao全身至少90%的面積被燒傷，其呼吸道及肺部內有煙塵及煙灰，故此相信她被焚燒時仍然活著。

哈諾許指出Susie Zhao的舌頭遭燒傷，頭髮被燒光，下體有嚴重創傷，估計曾被拳頭或其他物體重擊。其中一名發現Susie Zhao屍體的男子格蘭維爾（Ronald Granville）在庭上說：「當日我看到的，根本分不出是萬聖節的惡作劇，還是一具被燒焦了的假人模特兒」。

白湖（White Lake）警察局探員索拉辛（Thomas Sorasin）表示，根據電話記錄，莫里斯跟Susie Zhao在7月12日見面之前曾於數個小時內通了8次電話，後來兩人前往位於沃特福德鎮（Waterford）的「雪伍德汽車旅館」（Sherwood Motel）見面。

莫里斯的辯護律師約翰遜（Pamela Johnson）要求撤銷起訴，事關呈上庭的均僅僅是間接證據；法官科斯汀（Kelley Kostin）最後裁定案件有足夠的證據提審，莫里斯被拒保釋還押監獄候審，正式開審日期待定。

Susie Zhao畢業於密西根州的私立克朗恩布魯克高中（Cranbrook Schools），大學就讀西北大學（Northwestern University）心理系。她10歲開始玩撲克，到洛杉磯發展後被譽為當地最出色的職業撲克玩家之一，根據網上資料，她從2009年至今已贏得近25萬美元獎金。不過警方指出，目前未有證據顯示她遇害與賭局有關。

莫里斯有性侵前科，他被捕後供稱，事發前一晚他開車駛經瓦特金斯湖路（Watkins Lake Rd.）讓Susie Zhao上車，兩人於晚上9時26分一同登記入住雪伍德汽車旅館，後來他載Susie Zhao去買酒，返回旅館後Susie Zhao在午夜時離開。然而Susie Zhao的手機數據顯示她人一直都在旅館，直到隔日凌晨5時，閉路電視亦拍到莫里斯曾開車離開旅館前往龐蒂亞克湖公園，在那裡逗留了約7分鐘。

警方在莫里斯的車中找到可作為證據的毛髮、鞋印以及沾血物品，包括一張床單及棒球棍，於是在上月4日控告莫里斯一級謀殺罪。

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文章授權轉載自《香港01》