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新研究指宇宙存在「鑽石星球」 數量估達上兆顆

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
亞利桑那州立大學和芝加哥大學的研究團隊發現，在如地球內部般極度高溫及高壓的條件下，某些行星可能在地層下產生大量鑽石，甚至可說該行星是由鑽石組成。Arizona State University
亞利桑那州立大學和芝加哥大學的研究團隊發現，在如地球內部般極度高溫及高壓的條件下，某些行星可能在地層下產生大量鑽石，甚至可說該行星是由鑽石組成。Arizona State University

鑽石在地球上相對罕見，但在其他星球上可能相當普遍，甚至像泥土一樣毫無價值。近日有天文學家研究指出，宇宙中某些行星是由鑽石所組成，並推演出這類行星的形成方式與結構。

《行星科學雜誌》（The Planetary Science Journal）刊登的一項新研究指出，碳氧比例高的行星，若也含有足夠的水將可形成大量的鑽石。亞利桑那州立大學（Arizona State University）和芝加哥大學（University of Chicago）的研究團隊發現，在如地球內部般極度高溫及高壓的條件下，某些行星可能在地層下產生大量鑽石，甚至可說該行星是由鑽石組成。

為了驗證假設，研究團隊以高壓鑽石鉆（diamond-anvil cells）模擬系外行星的地理條件。首先，他們將碳化矽浸入水中，然後給予非常強的壓力，接著再用雷射加熱並以X光進行測量，研究當中反應。結果正如預想的，在高溫和高壓的環境下，碳化矽與水發生了反應，變成鑽石和二氧化矽。

研究的主要撰文者、亞利桑那州立大學地球與太空探索學院的艾倫薩特（Harrison Allen-Sutter）告訴商業內幕（Business Insider）：「在宇宙中，我們的銀河系中大約有一千億個行星，而宇宙中又有一千億個星系，即使鑽石行星只占十億分之一，宇宙的巨大規模意味著它的數量可能超過數兆顆。」

縱使鑽石行星聽起來很誘人，但這樣的行星不具備孕育生命所需的條件，因為它不像地球擁有液態的地函。由鑽石組成的地函很難產生地質活動，也就缺乏火山與板塊活動，不利生成宜居的大氣層。

儘管如此，薩特依舊表示：「無論是否適合居住，這都能幫助我們了解系外行星的演變，學得越多，就越能有更多資料及做更多準備，以便了解未來觀測任務得到的數據，包括即將登場的韋伯太空望遠鏡以及羅曼太空望遠鏡，從而了解太陽系外的世界。」

鑽石在地球上相對罕見，但在其他星球上可能相當普遍，甚至像泥土一樣毫無價值。路透
鑽石在地球上相對罕見，但在其他星球上可能相當普遍，甚至像泥土一樣毫無價值。路透

太空 高溫 太陽系 板塊 星系

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