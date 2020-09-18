新研究指宇宙存在「鑽石星球」 數量估達上兆顆
鑽石在地球上相對罕見，但在其他星球上可能相當普遍，甚至像泥土一樣毫無價值。近日有天文學家研究指出，宇宙中某些行星是由鑽石所組成，並推演出這類行星的形成方式與結構。
《行星科學雜誌》（The Planetary Science Journal）刊登的一項新研究指出，碳氧比例高的行星，若也含有足夠的水將可形成大量的鑽石。亞利桑那州立大學（Arizona State University）和芝加哥大學（University of Chicago）的研究團隊發現，在如地球內部般極度高溫及高壓的條件下，某些行星可能在地層下產生大量鑽石，甚至可說該行星是由鑽石組成。
為了驗證假設，研究團隊以高壓鑽石鉆（diamond-anvil cells）模擬系外行星的地理條件。首先，他們將碳化矽浸入水中，然後給予非常強的壓力，接著再用雷射加熱並以X光進行測量，研究當中反應。結果正如預想的，在高溫和高壓的環境下，碳化矽與水發生了反應，變成鑽石和二氧化矽。
研究的主要撰文者、亞利桑那州立大學地球與太空探索學院的艾倫薩特（Harrison Allen-Sutter）告訴商業內幕（Business Insider）：「在宇宙中，我們的銀河系中大約有一千億個行星，而宇宙中又有一千億個星系，即使鑽石行星只占十億分之一，宇宙的巨大規模意味著它的數量可能超過數兆顆。」
縱使鑽石行星聽起來很誘人，但這樣的行星不具備孕育生命所需的條件，因為它不像地球擁有液態的地函。由鑽石組成的地函很難產生地質活動，也就缺乏火山與板塊活動，不利生成宜居的大氣層。
儘管如此，薩特依舊表示：「無論是否適合居住，這都能幫助我們了解系外行星的演變，學得越多，就越能有更多資料及做更多準備，以便了解未來觀測任務得到的數據，包括即將登場的韋伯太空望遠鏡以及羅曼太空望遠鏡，從而了解太陽系外的世界。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言