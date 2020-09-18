東京車站前將「長出」摩天大樓！三菱挑戰日本第一高 2027年完工

日本目前最高的建築物，前兩名分別是東京晴空塔（634公尺）跟東京鐵塔（332.6公尺）。兩座鐵塔之後，第三名才是大樓「阿倍野海闊天空大廈」。最近，日本三菱企業宣布將建造新的大樓，其高度可望超過東京鐵塔。

根據日本媒體「東京都會電視台」報導，日本三菱企業旗下的不動產公司「三菱地所」，近日表示要在東京車站前興建新的高樓大廈，並於9/17正式決定大樓的名稱為「Torch Tower」。

Torch Tower內國際級飯店預想圖。圖擷取自 三菱地所官網

報導指出，此大樓的高度將會來到63層及390公尺，完工後將會超越大阪的「阿倍野海闊天空大廈」，成為日本第一高樓，高度也會超越東京鐵塔。預計內部會安排商家、演藝廳、國際級飯店等設施，並在頂樓處設置展望台，讓遊客能在此飽覽東京風光。

三菱集團表示，希望大樓能成為有如「照亮日本的希望之燈」一般的存在，因此在名稱及外觀設計上都採用了火炬的形式。大樓預計將在2023年開工，2027年完成。