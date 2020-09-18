快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京車站前將「長出」摩天大樓！三菱挑戰日本第一高 2027年完工

聯合新聞網 / 綜合報導
三菱集團宣布將打造日本第一高樓「Torch Tower」。圖擷取自三菱地所官網
三菱集團宣布將打造日本第一高樓「Torch Tower」。圖擷取自三菱地所官網

日本目前最高的建築物，前兩名分別是東京晴空塔（634公尺）跟東京鐵塔（332.6公尺）。兩座鐵塔之後，第三名才是大樓「阿倍野海闊天空大廈」。最近，日本三菱企業宣布將建造新的大樓，其高度可望超過東京鐵塔。

根據日本媒體「東京都會電視台」報導，日本三菱企業旗下的不動產公司「三菱地所」，近日表示要在東京車站前興建新的高樓大廈，並於9/17正式決定大樓的名稱為「Torch Tower」。

Torch Tower內國際級飯店預想圖。圖擷取自三菱地所官網
Torch Tower內國際級飯店預想圖。圖擷取自三菱地所官網

報導指出，此大樓的高度將會來到63層及390公尺，完工後將會超越大阪的「阿倍野海闊天空大廈」，成為日本第一高樓，高度也會超越東京鐵塔。預計內部會安排商家、演藝廳、國際級飯店等設施，並在頂樓處設置展望台，讓遊客能在此飽覽東京風光。

三菱集團表示，希望大樓能成為有如「照亮日本的希望之燈」一般的存在，因此在名稱及外觀設計上都採用了火炬的形式。大樓預計將在2023年開工，2027年完成。

三菱 建築 日本

延伸閱讀

高樓層房產沒景觀就一無是處？ 他曝4優點：住過回不去

男生在這棟百貨上廁所好辛苦！網：連男仕服飾樓層都沒男廁

他一句「台北房子CP值低且又醜又貴」 掀網友論戰

網友怨指示牌貼反害坐錯車 東京地鐵12小時神速更正獲讚

相關新聞

搞笑諾貝爾獎 大陸買凶殺人外包五次獲「管理學奬」

2020年諾貝爾獎季將於10月5日登場，表彰「乍看好笑，又引人深思」的搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）17日...

影／泰猴群頻闖民宅覓食惹怨 當局抓逾200隻當場結紮

泰國各地受疫情影響導致遊客減少，過去仰賴觀光客餵食的猴子飢餓難耐，不斷闖入民宅覓食讓居民不堪其擾。為此，當局近日實行大規...

火災中10歲兄捨身護弟「身邊塞滿棉被」 母親不見人影

韓國在9/14發生一場火警，消防員到場救火時，發現有一對兄弟倒在客廳。其中弟弟躲在桌下，而像保護弟弟似的，他的四周塞滿棉被，讓弟弟的灼傷程度降到最低。

中國熱退燒！英國父母：學中文還不如學Python

隨著中國崛起，英國家長爭相送小孩學中文。但近來愈來愈多人發現，學中文非常困難、實際效益又不如預期，中文熱逐漸退燒。

東京車站前將「長出」摩天大樓！三菱挑戰日本第一高 2027年完工

日本目前最高的建築物，前兩名分別是東京晴空塔（634公尺）跟東京鐵塔（332.6公尺）。兩座鐵塔之後，第三名才是大樓「阿倍野海闊天空大廈」。最近，日本三菱企業宣布將建造新的大樓，其高度可望超過東京鐵塔。

為何刪掉木須龍和李翔？花木蘭評價爭議 「翻拍」成電影雙面刃

《花木蘭》日前終於上院線播映，在泰國、新加坡、馬來西亞等地都成為票房冠軍，在台灣居於亞軍但也開出票房紅盤，而原本被寄予厚望的中國大陸雖表現遠不及過去迪士尼的電影，卻也在首周開出1.65億人民幣票房。

摩洛哥飛魚雕像太像生殖器 遭民眾批「太色情」緊急撤下

市區裝置藝術若外觀沒有審慎評估，恐會引起不少民眾討論。摩洛哥梅迪亞（Mehdia）一處雕像，外觀為兩條飛魚造型，但卻被當地居民炮轟太色情，因為雕像外觀與男性生殖器相似，有居民認為可以將花在雕像的經費挪至他處使用，而當地政府看到民眾在社群上的抱怨後，決定將雕像拆除。

露營區滿是垃圾 泰國政府出爆笑奇招教訓遊客

「自己垃圾自己帶走」這句話原來一樣適用其他地方，最近泰國因為疫情關係，不少民眾由外遊改去露營，但部份自私的人士卻在露營區遺下垃圾，令清潔人員工作量大增，更甚破壞環境。當地政府於是出奇招，把垃圾包好再寄

尼日立法：強姦犯不論男女會被手術閹割 性侵兒童者處死

位於尼日利亞北部的卡杜納州（Kaduna state），州議會本周通過的修例相當嚴厲：強姦罪名成立的成年男子將被手術閹割。如他性侵犯的是兒童，甚至會被判處死刑。如對兒童下手的是女子，她的輸卵管會被摘除。

神秘到極點！班克西不現身 輸掉作品商標權

知名街頭塗鴉藝術家班克西的神秘畫家班克西（Banksy），近日傳出遭到法院判決喪失自身作品「擲花者」（Rage, the Flower Thrower）的商標權，只因為他不願意向法院坦承真實身分。

全球最長壽！田中加子奶奶 117歲又261天創日本紀錄

金氏世界紀錄認證的全球最長壽長者、日本人瑞田中加子，今天以117歲又261天，刷新原先由田島鍋創下117歲又260天最年...

廚餘變時尚 法國公司用魚皮做皮包搶攻精品市場

路透報導，法國公司Ictyos正收集通常會淪為餐廳廚餘的魚皮，想將它們製成皮革，再做成錶帶和皮夾等配件，期望能打入精品市...

熱門新聞

這位「前」富豪裸捐到幾近破產 連巴菲特也自嘆不如！

美國大選評論／78歲拜登口吃癡呆 川普會靠辯論翻盤選情？

路透：美國20日起禁下載WeChat及TikTok

「猩人」真有其事？人猿混種曾成功受孕 揭秘前蘇聯可怕實驗

時代雜誌讀者票選2020年風雲人物 羅冠聰奪第一

華裔撲克女玩家遭姦殺變焦屍 法醫：她被活活燒死 疑犯保釋被拒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。