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火災中10歲兄捨身護弟「身邊塞滿棉被」 母親不見人影

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國近日發生一起火災，大火中哥哥捨命保護弟弟。圖擷取自youtube
韓國近日發生一起火災，大火中哥哥捨命保護弟弟。圖擷取自youtube

韓國在14日發生一場火警，消防員到場救火時，發現有一對兄弟倒在客廳。其中弟弟躲在桌下，而像保護弟弟似的，他的四周塞滿棉被，讓弟弟的灼傷程度降到最低。

根據韓國媒體「朝鮮日報日文版」報導，這對兄弟哥哥10歲，弟弟8歲。消防員救出兩人時，哥哥身上已經40%灼傷，但是弟弟的灼傷傷勢相當輕微。同時弟弟身邊塞滿了棉被，彷彿防護壁一般，替他阻擋了火勢。

消防員猜測，哥哥應該是在火災當時，拚死把棉被塞在弟弟身旁，形成保護效果，手足之情令人感動。不過因為吸入大量濃煙，救出時兩人都已經失去意識。

報導指出，兩人因為母親不在家，想煮麵吃不慎觸發火勢。過去哥哥曾被診斷出「注意力不足過動症」，但是母親嫌麻煩，遲遲不肯接受相關機構的協助，即使哥哥上了小學，也只參加過一次學童保育措施。即使已經警告兄弟出現憂鬱症傾向，母親還是不肯讓他們接受心理輔導。

不僅如此，鄰居們還數次通報仁川市的兒童保護機關，表示母親有虐童、放置不理的嫌疑。但機關人員也只能口頭勸戒，情況並沒有好轉。後來機關人員發現母親疑似有暴力行為，決定申請讓母親和小孩子們隔離，但是家庭法院改判為以對母親心理輔導代替隔離，但因為肺炎疫情的緣故，至今仍未實行過。

母親向消防局供稱，事發前一天她外出了，當天住在認識的人家裡。火災後，兄弟兩人都在重症室搶救中，但是母親卻遲遲未出現。母親的弟弟現身表示，現在她正處於震驚狀態，也很難進行對話。為了救助無辜的孩子，仁川消防局決定開始募款，希望能湊齊500萬韓元（約新台幣12.35萬）的治療費。

韓國 火災 虐童

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