旅英台裔大學生研發支付APP 獲180萬英鎊挹注

來自台灣，目前就讀英國約克大學管理學院3年級的張耀昀（Yoyo Chang）開發名為KodyPay的手機支付App，獲得著名企業挹注高達180萬英鎊（新台幣6767萬元）資金，未來發展可期。

KodyPay是一個能多方面節省的平台，能省下時間、金錢、紙張，還有不必要的接觸。

顧客可以透過App快速結帳，省下排隊麻煩，不僅能自行選擇要以電子錢包或信用卡、現金卡等付費方式，還能集點做環保。

餐廳、超市、書店等店家則可以透過這個全通路零售平台省下人力，也相當適合經歷2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情後，盡可能減少人與人接觸的結帳模式。

張耀昀去年10月推出KodyPay，初期選定校園內3家Nisa超市作為測試廠家。在獲得高達180萬英鎊的投資後，KodyPay未來有望拓展至全英國。

這些投資將運用在後續計劃的研發與客服團隊，投資者包括IBM的商業夥伴 Cognition Foundry，以及高盛集團（Goldman Sachs）的前高層尤柏羅依（HankUberoi），他更以董事長的身份加入KodyPay。此外，Visa Cybersource平台也授權 KodyPay使用平台的專業知識及技術。

張耀昀在約克大學刊登的訪問中表示：「這項專案進展到現在，幸運地得到許多人的支持。更令人振奮的是，這個從我高中開始啟動的專案，到我就讀約克大學時轉變成為事業，我深信未來更具備進一步發展的潛力。』

他表示：「我們是一支年輕團隊，藉由減少對硬體如收銀機、刷卡機和實體收據的需求，有機會為傳統產業帶來正面而積極的轉變，同時也可為環保做出貢獻。消費者可以透過獎勵平台減少碳足跡，這種環保意識特別吸引新世代年輕人。」

約克大學管理學院院長弗利曼（Mark Freeman）表示，他對張耀昀的成功深表祝賀，約克大學樂於幫助學生創業，希望為KodyPay提供的建議與指導，有助於加速成長，也期待在公司發展的下一個里程碑，能夠持續給予支持。

張耀昀3歲時隨父母移居英國，小學時返台就讀士東國小一年，學習中文，之後返回英國。他13歲時開始投資股市，獲益豐碩。在2018年，張耀昀投入12萬英鎊開發KodyPay。他表示，KodyPay的概念從高中開始發想，進入大學後，在校內資源支持下，得以開發出這款構思多年的App。