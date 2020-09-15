快訊

塵埃落定！美媒：川普15日批准甲骨文收購TikTok提案

李篤中疑違法參與中國研究計畫 教育部立案調查

旅英台裔大學生研發支付APP 獲180萬英鎊挹注

中央社 / 倫敦15日專電

來自台灣，目前就讀英國約克大學管理學院3年級的張耀昀（Yoyo Chang）開發名為KodyPay的手機支付App，獲得著名企業挹注高達180萬英鎊（新台幣6767萬元）資金，未來發展可期。

KodyPay是一個能多方面節省的平台，能省下時間、金錢、紙張，還有不必要的接觸。

顧客可以透過App快速結帳，省下排隊麻煩，不僅能自行選擇要以電子錢包或信用卡、現金卡等付費方式，還能集點做環保。

餐廳、超市、書店等店家則可以透過這個全通路零售平台省下人力，也相當適合經歷2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情後，盡可能減少人與人接觸的結帳模式。

張耀昀去年10月推出KodyPay，初期選定校園內3家Nisa超市作為測試廠家。在獲得高達180萬英鎊的投資後，KodyPay未來有望拓展至全英國。

這些投資將運用在後續計劃的研發與客服團隊，投資者包括IBM的商業夥伴 Cognition Foundry，以及高盛集團（Goldman Sachs）的前高層尤柏羅依（HankUberoi），他更以董事長的身份加入KodyPay。此外，Visa Cybersource平台也授權 KodyPay使用平台的專業知識及技術。

張耀昀在約克大學刊登的訪問中表示：「這項專案進展到現在，幸運地得到許多人的支持。更令人振奮的是，這個從我高中開始啟動的專案，到我就讀約克大學時轉變成為事業，我深信未來更具備進一步發展的潛力。』

他表示：「我們是一支年輕團隊，藉由減少對硬體如收銀機、刷卡機和實體收據的需求，有機會為傳統產業帶來正面而積極的轉變，同時也可為環保做出貢獻。消費者可以透過獎勵平台減少碳足跡，這種環保意識特別吸引新世代年輕人。」

約克大學管理學院院長弗利曼（Mark Freeman）表示，他對張耀昀的成功深表祝賀，約克大學樂於幫助學生創業，希望為KodyPay提供的建議與指導，有助於加速成長，也期待在公司發展的下一個里程碑，能夠持續給予支持。

張耀昀3歲時隨父母移居英國，小學時返台就讀士東國小一年，學習中文，之後返回英國。他13歲時開始投資股市，獲益豐碩。在2018年，張耀昀投入12萬英鎊開發KodyPay。他表示，KodyPay的概念從高中開始發想，進入大學後，在校內資源支持下，得以開發出這款構思多年的App。

英國 疫情

延伸閱讀

涉去年英國貨櫃車命案 越南4人判刑入獄

英國發布中國旅遊警示 提醒公民遭任意拘留風險

部分大學防學生離校 十一連假「8天變1天」

大學前校長患淋巴癌 分享成功抗癌經驗呼籲樂觀面對

相關新聞

羅琳新書再度激怒跨性別人士 網友諷她事業完了

暢銷小說《哈利波特》（Harry Potter）作家J.K.羅琳（J.K. Rowling）於9月15日發行最新推理小說...

「他從不和我吵架」 丈夫太愛她 女子提離婚

印度發生一件令人瞠目結舌的離婚案，印度北方邦森伯爾市一名女子因丈夫「太愛自己」、「從來不和自己吵架」而感到窒息，結婚一年...

禁止從中國進口羽毛球 印度遭遇「球荒」

中印邊境爭端延燒至經濟領域，近期，印度政府不斷出台對中國企業和投資進行限制的政策，中國對印度的出口行業也受到諸多限制。

書商為Y世代爸媽推出0到4歲星座童書 家長打槍評點子很蠢

美國線上雜誌《頁岩》（Slate）日前報導，美國出版社看準千禧世代父母對星座的偏愛，推出給零到四歲兒童的星座硬頁書。書商瑪蒂西克（Julie Matysik）說，自己三歲女兒已經逢人就問星座：「就像打招呼一樣。」

控訴獨裁者：正義獲得伸張 才能為死者好好哭泣

被稱為「黑色大陸」的非洲，總給外界動亂、貧苦、血腥的負面意象。外界對於這塊土地的聲音多是充耳不聞，其歷史創傷也鮮少被正視，即便有光透進，也很難被外界感知。但許多非洲的知識份子不接受這樣的處境，他們將攝影機帶回故鄉，讓這塊土地的變化與光芒，都能被傳播出來。

偏鄉鐵道消失 日城鄉差距更擴大

日本偏鄉的鐵路正在迅速消失！由於日本偏鄉人口快速老化，年輕人口大多移往都市，許多偏鄉地區的鐵路由於車次不斷減班，雜草叢生、標誌模糊，最終只能停駛，鐵道也只能任其荒廢。媒體分析說，鐵路的快速消失象徵鄉村失去聯外能力，也只會讓日本未來的城鄉差距愈來愈大。

被趕下飛機 美國媽媽氣：二歲兒吃零食難戴口罩錯了嗎？

美國媒體《今日美國》（USA TODAY）日前報導，芝加哥一名母親笛洋斯基（Jodi Degyansky）帶著二歲兒子搭內陸航班。起飛前，因兒子吃零食沒戴口罩，被請下飛機。笛洋斯基呼籲航空公司對學步兒的父母更有同理心：「我們會盡量配合規定，但他只有兩歲。」

英老師穿T恤用餐被拒門外 怒斥餐廳視他為「二等公民」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地二十七歲小學老師富爾頓（David Fulton）上週和朋友去連鎖牛排館用餐，因服裝不符規定被擋在門外。富爾頓強調，事前還跟餐廳確認半正式休閒裝（Smart casual）的定義才去，怒斥餐廳視他們為「二等公民」。

發名片貼海報徵聊天朋友 英國鰥夫嘆：沒人打給我 被寂寞詛咒

英國媒體《格洛斯特週報》（Gloucestershire Echo）日前報導，當地七十五歲的退休物理學家威廉斯（Tony Williams），在五月妻子去世後，發現身邊缺乏社交對象，便在自家窗戶張貼「徵求朋友」啟示，甚至外出購物就發送「徵友小卡」，但威廉斯無奈表示：「還是沒人打給我。」

肩射防空飛彈「卡彈」 火箭筒反向亂飛射人群

俄羅斯最近舉行「國際軍事比賽-2020」（International Army Games），在「晴空」防空飛彈競技項目中，一名參賽士兵發射俄製「9K38 Igla」針式飛彈（SA-18防空飛彈）時發生意外，飛彈不但未有射出，強大的後座力更令到整支火箭筒從士兵手上噴飛，反向亂飛衝向人群，幸好未有造成傷亡。

妻子基礎病 南加男子郵寄毒藥殺妻

一名居住在洛杉磯縣拉科瑞森塔區（La Crescenta）的男子於14日因企圖通過郵寄毒性致命的蓖麻毒蛋白（ricin）...

吹起懷舊風！黑膠唱片銷售額 自80年代以來首度超越CD

CNN報導，根據美國唱片業協會（RIAA），2020年上半年美國黑膠唱片的銷售額為2.321億美元，高於CD的1.299...

熱門新聞

英老師穿T恤用餐被拒門外 怒斥餐廳視他為「二等公民」

特斯拉又飆漲逾12％ 熱炒電池日題材和中國需求攀升

TikTok為何捨微軟、選甲骨文？內幕與影響大解析

肩射防空飛彈「卡彈」 火箭筒反向亂飛射人群

卜蜂斥資1,225億元 收購中國大陸養豬業務

苦撐！疫情衝擊退休金 每10位美國人有3人吃老本過活

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。