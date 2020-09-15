書商為Y世代爸媽推出0到4歲星座童書 家長打槍評點子很蠢

美國線上雜誌《頁岩》（Slate）日前報導，美國出版社看準Y世代(又稱千禧世代，指1980到1990年代出生者)父母對星座的偏愛，推出給零到四歲兒童的星座硬頁書。書商瑪蒂西克（Julie Matysik）說，自己三歲女兒已經逢人就問星座：「就像打招呼一樣。」

出版商絲妲（Erin Stein）表示，他們盡可能簡化內容，畢竟嬰幼兒很難理解星座，而且事實上，「所有童書都是成人喜好的投射。」星座童書作者哈潑（Daria Harper）也認為，親子共讀就是在「家長跟小孩需求間取得平衡。」哈潑說，最初出版社討論星座童書企劃時，氣氛就很熱烈「若是在十年前，情況可能很不一樣。」

出版社推出《小小黃道十二宮套書》，每個星座一本，共十二本。（暫譯，Little Zodiac series） 。圖／取自 Chronicle Books

瑪蒂西克提到，出版社處理星座童書時，會盡量避免呈現星座不好的特質。星座童書插畫家朵兒（Lizzy Doyle）則提到，他們在視覺上會謹慎處理星座圖案，讓圖案比較不嚇人：「好比天蠍座會畫得短短胖胖軟軟的，跟玩具一樣。」朵兒還有另一層擔憂：「星座童書不知道會不會太抽象，不適合孩童閱讀。」

網友lancemanion不解指出：「為什麼不乾脆幫小孩買星座書就好了？」另一名千禧世代的媽媽網友exelizabeth則不認為星座熱潮還在，批評星座童書「真的很愚蠢」自己連女兒是什麼星座都不知道，只知道自己跟生日前後月份的星座：「我想自己的確很獅子座。」