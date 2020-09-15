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被趕下飛機 美國媽媽氣：二歲兒吃零食難戴口罩錯了嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
美國媽媽呼籲航空公司更有同理心：「畢竟這麼小的孩子，很難長時間戴口罩。」。圖／取自USA Today
美國媽媽呼籲航空公司更有同理心：「畢竟這麼小的孩子，很難長時間戴口罩。」。圖／取自USA Today

美國媒體《今日美國》（USA TODAY）日前報導，芝加哥一名母親笛洋斯基（Jodi Degyansky）帶著二歲兒子搭內陸航班。起飛前，因兒子吃零食沒戴口罩，被請下飛機。笛洋斯基呼籲航空公司對學步兒的父母更有同理心：「我們會盡量配合規定，但他只有兩歲。」

笛洋斯基指出，自己帶兒子去佛羅里達州探親，去程班機上的空服員比較善解人意，但回程的空服員顯然嚴格很多。她說當時跟兒子登機入座後，兒子脫掉口罩開始吃零食，空服員便前來指示孩子必須戴上口罩。笛洋斯基回覆，可是兒子還在吃東西。

當時飛機已經離開登機口，為此又返回送母子倆下機。笛洋斯基說，自己跟空服員爭辯十五分：「兒子已經戴上口罩了，他們卻還是不理我。」她提到，空服員告訴她，之前有家長會以「吃零食或薯條」作為學步兒不戴口罩的藉口。

美國母子登機十五分被請下飛機，因為二歲兒子沒戴口罩。圖／取自USA Today
美國母子登機十五分被請下飛機，因為二歲兒子沒戴口罩。圖／取自USA Today

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）規定，兩歲以上的孩童若無法維持社交距離，就得配戴口罩遮住口鼻。

笛洋斯基認為，即使兒子兩周前已經滿兩歲，仍希望航空公司理解個別差異。她建議父母飛行前多做功課，或找到一家「規定寬鬆」的航空公司。

笛洋斯基搭乘的西南航空（Southwest Airline）表示，他們正試著聯繫笛洋斯基，以了解情況。不過，他們重申，公司政策是所有客戶都必須戴口罩，而且通常在飛行前和登機時就會布達訊息。

社交距離 口罩 空服員 芝加哥

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