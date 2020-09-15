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英老師穿T恤用餐被拒門外 怒斥餐廳視他為「二等公民」

聯合新聞網 / 綜合報導
英國二十七歲小學老師和朋友去連鎖牛排館用餐，因服裝不符半正式休閒裝（Smart casual）規定被擋在門外。怒斥餐廳視他們為「二等公民」。 。圖／取自dailymail
英國二十七歲小學老師和朋友去連鎖牛排館用餐，因服裝不符半正式休閒裝（Smart casual）規定被擋在門外。怒斥餐廳視他們為「二等公民」。 。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地二十七歲小學老師富爾頓（David Fulton）上週和朋友去連鎖牛排館用餐，因服裝不符規定被擋在門外。富爾頓強調，事前還跟餐廳確認半正式休閒裝（Smart casual）的定義才去，怒斥餐廳視他們為「二等公民」。

富爾頓說，他們留意到餐廳有服裝規定，便打去餐廳詢問，並詳細描述自身服裝型態，對方說完全沒問題。當天，他們穿著牛仔褲跟T恤赴約，卻被擋在門外：「員工對我們品頭論足，從上到下掃描我們的衣服跟紋身，有位男士還說我們穿得很『俗』。另一名女士甚至質疑我們沒看服裝規定。」

富爾頓表示，當場他們非常尷尬，自覺像「二等公民」，自己走出餐廳時幾乎快哭了，「好在有朋友帶我離開現場。」

牛排館發言人遺憾造成顧客失望，但用餐仍得遵守服裝規定。而根據牛排館規定，「半正式休閒裝（Smart casual）」不包括「運動服、運動帽T或工作服。」

網友贊同餐廳的作法，認為穿休閒T、滿身刺青當然會被拒之門外。圖／取自dailymail
網友贊同餐廳的作法，認為穿休閒T、滿身刺青當然會被拒之門外。圖／取自dailymail

網友Youdontpushtheriver批評，富爾頓的服裝比較像做園藝或做家務的工作服，根本不像是去吃大餐的裝扮。網友the curious 1則說，希望孩子不要碰到像富爾頓這樣不明事理的老師。

網友Tilly1999也同意餐廳的作法，認為富爾頓穿休閒T、滿身刺青當然會被拒絕：「現在上館子都不肯花點心思嗎？這兩個傢伙看起來像剛去了趟滑板練習場耶。」

英國 刺青 牛仔褲

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