肩射防空飛彈「卡彈」 火箭筒反向亂飛射人群

俄羅斯最近舉行「國際軍事比賽-2020」（International Army Games），在「晴空」防空飛彈競技項目中，一名參賽士兵發射俄製「9K38 Igla」針式飛彈（SA-18防空飛彈）時發生意外，飛彈不但未有射出，強大的後座力更令到整支火箭筒從士兵手上噴飛，反向亂飛衝向人群，幸好未有造成傷亡。

「國際軍事比賽-2020」是在8月23日至9月5日舉行，「晴空」防空飛彈競技項目的參賽隊伍來自白羅斯、越南、柬埔寨、老撾、巴基斯坦、俄羅斯及烏茲別克等國家，比賽必須使用俄製武器，例如BTR-80裝甲運兵車、9K38 Igla針式飛彈等。網上片段顯示，一名士兵準備向天發射防空飛彈，但竟然「卡彈」，強大的後座力更導致整支火箭筒從其手中噴飛，在空中亂轉了約一圈後朝圍觀人群飛去，幸沒有爆炸造成傷亡。

影片在Twitter、微博等社交媒體瘋傳，官方至今未有解釋飛彈發射失誤的原因，但不少網民推測可能是士兵組裝飛彈過程中失誤，並留言稱「不管是飛行的火焰、還是彈筒高速撞擊、飛彈爆炸都可能造成嚴重傷亡，沒人出事真的運氣好」、「還好沒撞地引爆，不然片中人凶多吉少」。

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文章授權轉載自《香港01》