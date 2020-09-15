發名片貼海報徵聊天朋友 英國鰥夫嘆：沒人打給我 被寂寞詛咒

英國媒體《格洛斯特週報》（Gloucestershire Echo）日前報導，當地七十五歲的退休物理學家威廉斯（Tony Williams），在五月妻子去世後，發現身邊缺乏社交對象，便在自家窗戶張貼「徵求朋友」啟示，甚至外出購物就發送「徵友小卡」，但威廉斯無奈表示：「還是沒人打給我。」

威廉斯說自己膝下無子，親人也不住附近。他常整天坐在家裡等電話，卻總是希望落空，自認被寂寞「詛咒」了。

最初，威廉斯在當地報紙上刊登兩則「徵求聊天朋友」的廣告，但沒收到任何回覆。於是他製作名片，上頭寫著「徵求一起聽音樂、坐在花園的朋友」，在出門購物或散步時發送給路人，發了二十三張後仍沒有接到一通電話。現在只好試試在自家窗戶張貼徵友海報貼。

威廉斯提到，自己盡全力想結交朋友：「但似乎沒人想跟我說話。」他希望透過海報，散發訊息到整個社區。

威廉斯稱相伴三十五年的亡妻喬（Jo）是他最好的朋友，但喬今年突然發現罹患癌症，並在診斷後第九天去世，讓威廉斯獨自面對孤單。威廉斯鄰居曾想協助他，但威廉斯說想尋找年齡相仿的朋友。

威廉斯說妻子死後他無依無靠，現在除了說話對象，別無所求：「我只是想找普通人陪我聊聊天，而不是整天安靜的坐在家裡。我跟什麼人都能聊，話題不拘！」