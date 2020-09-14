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男子因山火在路上尋親 救下燒傷女竟認不出是自己老婆
美國俄勒岡州一名男子9月8日開車尋找他失蹤的家人，期間發現一名全身燒傷的女子。他在幫助這名女子坐上自己的車時解釋，他需要尋找妻子和兒子，女子之後開聲表示，她正是他的妻子。
事發於8日上午4時左右，托夫特（Chris Tofte）駕車外出，去找兒子、妻子及岳母。山火釋出的濃煙瀰漫，托夫特艱難地在路上開車。他在途中幾乎撞倒一名在山火中燒傷的女子，她雙腳赤裸，只穿著內衣，頭髮被燒，嘴唇發黑。
托夫特停下車，心急地協助這名女子坐上自己的車。當他感覺到這名女子在抵抗的時候，他解釋自己還要去找妻兒。這名女子之後回答道：「我是你的妻子。」兩人上車之後，托夫特感到不適，他調頭並加速開往封鎖線，又鳴喇叭來引起附近醫護人員注意。
托夫特的妻子莫索（Angela Mosso）目前在波特蘭（Portland）一間醫院接受治療，她10日表示，自己失去了兒子和母親。她是因前往火場救兒子而受傷。
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文章授權轉載自《香港01》
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