美國颶風吹襲過後蚊群大舉入侵 逾300頭牛遭吸血貧血慘死

路易斯安那州威樂普拉特（Ville Platte）一個農場，有鹿隻被蚊群叮咬至死。 圖/美聯社

美國近日發生罕見災禍，颶風「勞拉」（Laura） 8月27日登陸路易斯安那州，所帶來的暴雨造成水浸，但颶風消散後破壞仍未結束。颶風帶來的蚊群衝擊農場，數量多至足以殺死牲畜，至今已造成最少300多頭牛隻死亡。

當地出現的蚊隻非常大量，有如蝗蟲群一樣橫掃多地。美聯社報導，自颶風「勞拉」吹襲過後，兩周以來已有300至400頭牛被蚊隻殺害。

當地的獸醫表示，大量蚊隻重覆叮咬做成皮膚下出血，同時迫使牠們不停走避，貧血加上體力不支，導致死亡。

路易斯安那州立大學農業中心代理人赫伯特（Jeremy Hebert）接受當地電視台訪問時表示，他知悉有農場死了8頭牛和3頭馬。亦有農場表示死亡的集中是牛隻，羊隻因可以圈養在室內，可噴灑殺蟲劑減少影響，但牛隻通常在牧場放養，容易被蚊隻襲擊。

農業中心表示有些地方正使用飛機噴灑殺蟲劑，蚊子的數量正在減少，災情有望放緩。

《今日美國》（USA Today）報導指出，幸好這次爆發蚊患的蚊隻並非容易傳染人類疾病的類型，蚊患未對居民造成嚴重影響。

颶風吹襲後蚊群暴發增長，造成牲畜死亡雖然罕見，但也不是未曾發生，如在2002年及2005年，佛州和德州分別發生類似事件。颶風帶來的暴雨造成水浸，把原本產在不同地方的蚊卵沖至一個地方，若無法及時清理積水，蟲卵便會差不多在同一時間孵化，造成蚊患。

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文章授權轉載自《香港01》