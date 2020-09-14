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陌生男闖披薩店「擄走4歲女童」 遭店長用「剪刀腳」反擊

聯合新聞網 / 綜合報導
男子突然闖入餐廳想要把女童擄走。 圖／翻攝自《Cape Town Etc
男子突然闖入餐廳想要把女童擄走。 圖／翻攝自《Cape Town Etc

位於南非的豪登省日前發生一起攻擊事件，一對母女在披薩店的戶外露臺區用餐時，突然旁邊圍欄翻入一名陌生男子想要把女童擄走，但沒想到披薩店的老闆及時發現異狀，馬上衝上前保護女童並與男子搏鬥，且成功用「剪刀腳」制伏他。

據《Cape Town Etc》報導，事發於10日下午在約翰內斯堡市(Johannesburg)的一家餐廳，從監視器畫面可看到這名4歲女童與家人在餐廳露臺等餐時，一名中年男子突然闖到她們身邊，並狠狠勒住女童的頸部，試圖想要把人強行帶走，這時店長蘇庫(Dishal Sooku)毫不猶豫的衝上前與男子搏鬥。

店長熟練的先勒住男子的脖子，隨後使出「剪刀腳」鎖住他的軀幹，使這名男子完全無法動彈，直到警察前來將他逮捕歸案，當下現場響起掌聲大讚他的英勇行為。據報導，店長平時除了經營披薩店，更是一名柔道高手。

對此，目擊者受採訪時表示，這名24歲的凶嫌其實不是單獨犯案，附近還有個開著車的夥伴，是看到他被制伏並遭逮，隨後就開車離開現場。另外一名目擊者則形容當下「凶嫌不像是想抓走女童，比較像是想傷害對方，他的眼睛完全無神」。而目前這名凶嫌已遭逮捕，並將於本周五在魯德普特(Roodepoort)地方法院應訊。

警察 柔道 南非

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