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反聖嬰現象形成 颶風、野火恐更活躍

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導
專家警告，反聖嬰現象可能延長今年的火災季節。圖為加州巴沙迪那市籠罩在山火造成的霧霾中。(美聯社)
專家警告，反聖嬰現象可能延長今年的火災季節。圖為加州巴沙迪那市籠罩在山火造成的霧霾中。(美聯社)

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)11日宣布，「反聖嬰現象」(La Nia，又稱拉尼娜現象)已然形成；此現象將影響颶風季節的剩餘時間，並可能至少持續整個冬季，直到春季才回到略為放鬆的「中性」狀態。

拉尼娜(La Nia)與聖嬰現象(El Nio)相反。反聖嬰現象讓赤道熱帶太平洋的海水異常變冷，可能影響太平洋以外的天氣模式。由於預料反聖嬰現象到來，NOAA得以在8月初預報「極端活躍」的颶風季節，颶風表現可能更為激烈。

NOAA氣象預報員表示，反聖嬰現象有75%可能性會停留整個冬季。讓太平洋西北地區、北部平原，大湖區和新英格蘭北部地區的降雪機率，高於平均水平。大西洋中部及南部、南部/中部平原和西南部的降雪，則可能更加稀少。

反聖嬰現象阻止東太平洋高壓，有助噴射氣流向北轉移，並減少整個熱帶大西洋的中高層風。風切減少、風速、風向隨高度變化，熱帶風暴和颶風更容易形成，並在西太平洋部分地區帶來更多降雨。整個美國南部的冬季不穩定天氣變少，西南沙漠、南部和東南地區天氣可能更乾、更暖。

反聖嬰現象即將到來，對中部和南加州來說是個壞消息，那裡海拔較高的積雪可能減少、冬季風暴減少，可能延長今年的火災季節。當地的野火嚴重程度近來已創下紀錄。

「聖嬰」與「反聖嬰」是聖嬰-南方振盪現象(ENSO)的相反階段，也是北美天氣及氣候趨勢的主要驅力。

2018年底至2020年初，大部分時間傾向弱聖嬰現象。現在情況正向另一方向擺動，對未來幾個月天氣影響重大。隨著海洋溫度不斷顯著變化，並在海面進一步發展，反聖嬰現象會改變大氣層幾種主要循環模式，並可能影響全球天氣。

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