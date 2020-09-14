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澳洲昆士蘭禁婚禮賓客共舞、卻准雜交派對 業者發起解禁連署

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲昆士蘭州政府規定婚禮上，只有新人跟其爸媽能跳舞，其餘賓客禁止共舞。圖片來源／ingimage
澳洲昆士蘭州政府規定婚禮上，只有新人跟其爸媽能跳舞，其餘賓客禁止共舞。圖片來源／ingimage

澳大利亞廣播公司（ABC）日前報導，當地昆士蘭州頒布的新冠肺炎規定，禁止婚禮除了新人、新人父母以外的賓客共舞，卻允許合法的成人俱樂部從事群體性交活動。婚禮業者艾德賽（Nik Edser）批評此法漏洞百出：「就好比我跟太太參加婚禮，被規定不能一起跳舞；卻可以跟外頭成人俱樂部、不知來歷的伴侶性交。」

昆士蘭州政府認定，成人俱樂部活動為「高風險」，並概述了緩解策略，例如追蹤當事人的記錄。至於家裡或公共區域的集會，除了大布里斯本跟黃金海岸限制在十人以內，其他區域都是三十人以內。

艾德賽說，因為婚禮共舞禁令，自己經手的好幾場婚禮都取消了。然而，昆士蘭州目前新冠肺炎確診數下降，政府應該要放寬規定：「婚禮屬於家庭跟朋友間的私人聚會，規定應該要更寬鬆。」

但艾德賽強調，自己也全力支持成人性愛產業工作者：「大家都是餬口飯吃。希望不要讓他們也跟著歇業，重創另一個產業。我們只希望政府解除婚禮共舞的禁令。」

艾德賽認為，一定還會有不少人罔顧規定，執意在婚禮跳舞：「如果政府只是完全禁止跳舞，不提供其他替代安全方案，風險還是會很高。」

艾德賽目前在線上發起了連署，建議昆士蘭州政府：開放婚禮上同一個家族成員共舞、管理賓客數以維持彼此的社交距離、跳舞時不能喝飲料。已獲得超過一千一百位連署。

新冠肺炎 婚禮 社交距離 性愛

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