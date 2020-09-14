快訊

李登輝與蔡英文父親關係好 朱高正：將來才能揭密

新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英百歲國寶上尉上節目 要求更衣間備可樂、巧克力棒...和6個金髮女郎

聯合新聞網 / 綜合報導
二戰百歲退役上尉摩爾日前上節目，要求更衣室須備妥一罐可樂、一根牛奶巧克力棒以及六個金髮女郎。圖／取自ITV
二戰百歲退役上尉摩爾日前上節目，要求更衣室須備妥一罐可樂、一根牛奶巧克力棒以及六個金髮女郎。圖／取自ITV

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，二次世界大戰百歲退役上尉摩爾（Tom Moore），日前上知名主持人摩根（Piers Morgan）節目時，要求工作人員在更衣室為他備妥一罐可樂、一根牛奶巧克力棒以及六個金髮女郎。

摩爾告訴摩根，金髮女郎人數可以彈性調整。摩爾強調：「我對女生不會過敏。」摩根認為摩爾是真正的「大情聖」：「很多女性會很樂意跟摩爾上尉喝杯茶，他的舉止坦率得宜。」

《每日郵報》指出，摩爾今年四月中，才以九十九歲高齡，靠助行器支撐繞行自家花園一百圈，為英國全民醫療服務系統（NHS）募集到三千兩百萬英鎊（約合新台幣十二億元）。七月還接受英國伊莉莎白二世女王頒發名譽勳位。

網友kathryn211190認為，摩爾說自己要金髮女郎相陪，只不過是傳統的英式幽默：「怎麼會有人覺得被冒犯了呢？」網友kg15表示：「乍看標題以為是玩笑話，覺得他好可愛。但看了內文覺得他好像是認真的耶！真不知該如何看待此事。但我還是拒絕承認他是當真的。他是這麼好的老男人。」

網友jennyph1則說：「我住在巴斯的阿姨安琪拉今年九十二歲，也是金髮喔，她可以報名嗎？」

英國

延伸閱讀

史上最貴綿羊！ 英國「這隻羊」以超過1400萬售出

花蓮78歲阿公種4000顆西瓜遭盤商棄單 熱情鄉親全買了

駝背阿嬤形單影隻賣手工杯套 網友暖心PO文：買起來

百萬YouTuber和親妹妹接吻 網傻眼直呼：竟然做了…

相關新聞

英百歲國寶上尉上節目 要求更衣間備可樂、巧克力棒...和6個金髮女郎

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，二次世界大戰百歲退役上尉摩爾（Tom Moore），日前上知名主持人摩根（Piers Morgan）節目時，要求工作人員在更衣室為他備妥一罐可樂、一根牛奶巧克力棒以及六個金髮女郎。

俄模北約無人機拍寫真卻翻船溺斃 疑似參與間諜活動

俄羅斯35歲女模特兒費多洛娃（Galina Fedorova）與英國42歲攝影師塔拉諾夫斯（Yev Taranovs）上周六（5日）前往義大利撒丁島（Sardinia）海域，利用無人機拍攝，詎料二人所乘坐的小艇翻沉，費多洛娃被尋回時已告溺斃。義大利當局正調查事件，並指出二人進行拍攝的地點非常接近北約（NATO）軍事基地，因此懷疑費多洛娃可能參與間諜活動。

新加坡牛車水中秋燈飾 祝福詞句不當挨批急撤

中秋節將屆，新加坡今年將舉辦中秋燈飾活動，不過，牛車水街頭中秋燈飾諸如「亮亮堂堂」、「皓月閃爍」等祝福語句，遭網友毒舌批...

把女人當生育機器的國家？加拿大作家的警世寓言

2017年，因為改編電視劇上映，我再次拿起瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）於1985年出版的反烏托邦小說《使女的故事》（The Handmaid's Tale）。這是一次全程冒冷汗的閱讀體驗，不只是因為情節本身對一個正處生育年齡的女性來說有多麼嚇人。

這家迪士尼度假村幫你顧小孩 全天100美元

隨著夏季即將結束，全世界的家長都在煩惱，要怎麼督促小孩在疫情時期的遠距學習。奧蘭多迪士尼世界的四季飯店度假村提供了一個解...

韓模特兒搭地鐵沒戴口罩還晾腳 被轟自私反斥網友：罵人前先照鏡

南韓最近面臨新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情，為人為己，外出都應佩戴口罩，但首爾1名女模特兒最近在地鐵上的自私行徑引起網友炮轟。她被同車乘客發現沒有戴口罩，並肆無忌憚地在把雙腳晾在座位上，照片被廣泛流傳。韓女事後現身承認自己為照片中的人，解釋事發時口罩丟失了，繼而與網友唇槍舌戰，甚至發文指「只要我和家人不感染就可以，我真的不關心陌生人的死活」。

大馬印度教聖地黑風洞 信徒負重還願考驗耐力

距離吉隆坡市區13公里外，有個著名的印度教聖地「黑風洞」，信徒們相信供奉的室建陀有求必應。不過，黑風洞位於海拔逾100公...

日本葬禮新花樣 骨灰撒到大氣層

朝日新聞報導，日本人對於把骨灰撒在平流層的新形態葬禮「宇宙葬」的接受度愈來愈高，提供宇宙葬服務的Balloon Kobo...

法官前夫過世留1.7億遺產她爭取卻敗訴 法官：因為是前配偶

法官前夫突驟世，留600萬美金（約新台幣1億7574萬），她卻一毛都拿不到！澳洲一名法官的前妻與丈夫維持5年婚姻後，因對方出軌而訴請離婚，甚至飽受暴力虐待，然而丈夫在去（2019）年去世後，留下600萬美金（約新台幣1億7574萬）遺產，前妻提出訴訟要求爭取，沒想到近日法院判決結果出爐，她卻一毛都拿不到，還需支付高昂的訴訟費。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

半導體史上最大併購案敲定！輝達400億美元買下安謀

加州野火燒毀面積創紀錄 川普：早就勸他們掃落葉

洛杉磯2員警遭槍擊 川普罵兇嫌：畜牲須遭痛宰

心碎…俄州男路救重度燒傷女子 她開口：我是你妻子

輝達安謀若成親將撼動半導體業 但美媒指恐因此事告吹

今天開盤前 五件國際事不可不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。