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英百歲國寶上尉上節目 要求更衣間備可樂、巧克力棒...和6個金髮女郎
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，二次世界大戰百歲退役上尉摩爾（Tom Moore），日前上知名主持人摩根（Piers Morgan）節目時，要求工作人員在更衣室為他備妥一罐可樂、一根牛奶巧克力棒以及六個金髮女郎。
摩爾告訴摩根，金髮女郎人數可以彈性調整。摩爾強調：「我對女生不會過敏。」摩根認為摩爾是真正的「大情聖」：「很多女性會很樂意跟摩爾上尉喝杯茶，他的舉止坦率得宜。」
《每日郵報》指出，摩爾今年四月中，才以九十九歲高齡，靠助行器支撐繞行自家花園一百圈，為英國全民醫療服務系統（NHS）募集到三千兩百萬英鎊（約合新台幣十二億元）。七月還接受英國伊莉莎白二世女王頒發名譽勳位。
網友kathryn211190認為，摩爾說自己要金髮女郎相陪，只不過是傳統的英式幽默：「怎麼會有人覺得被冒犯了呢？」網友kg15表示：「乍看標題以為是玩笑話，覺得他好可愛。但看了內文覺得他好像是認真的耶！真不知該如何看待此事。但我還是拒絕承認他是當真的。他是這麼好的老男人。」
網友jennyph1則說：「我住在巴斯的阿姨安琪拉今年九十二歲，也是金髮喔，她可以報名嗎？」
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