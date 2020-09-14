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俄模北約無人機拍寫真卻翻船溺斃 疑似參與間諜活動
俄羅斯35歲女模特兒費多洛娃（Galina Fedorova）與英國42歲攝影師塔拉諾夫斯（Yev Taranovs）上周六（5日）前往義大利撒丁島（Sardinia）海域，利用無人機拍攝，詎料二人所乘坐的小艇翻沉，費多洛娃被尋回時已告溺斃。義大利當局正調查事件，並指出二人進行拍攝的地點非常接近北約（NATO）軍事基地，因此懷疑費多洛娃可能參與間諜活動。
費多洛娃曾是成人雜誌《花花公子》（Playboy）的封面女郎，案發當天與塔拉諾夫斯乘坐一艘充氣小艇前往撒丁島海域，打算用無人機拍攝新寫真集，期間小艇突然翻沉，二人同掉入水中，當局隨即派出直升機搜救，塔拉諾夫斯及時獲救，他說，事發時曾高聲向附近船隻求救，但就一直不見費多洛娃的蹤影；其後費多洛娃被尋回，可惜已告溺斃，警方在出事小艇上搜出多個酒樽，遂決定向海上醉駕的方向調查。
由於一般人極少到撒丁島進行拍攝，且拍攝地點非常接近北約組織的軍事基地，加上費多洛娃用到無人機，因此義大利當局質疑費多洛娃當日可能在進行間諜活動。
另有當地媒體報道，費多洛娃的《花花公子》女郎身分很可能只是掩飾，目的是為減低當局對她的戒心；警方已把無人機拍下的照片、小艇上的相機、手機、電腦等物品悉數充公，強調會進行全面分析。據悉，有關的軍事基地自1956年以來，一直被北約用作軍演地點，通常不對外開放。
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文章授權轉載自《香港01》
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