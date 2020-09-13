法官前夫過世留1.7億遺產她爭取卻敗訴 法官：因為是前配偶

法官前夫突驟世，留600萬美金（約新台幣1億7574萬），她卻一毛都拿不到！澳洲一名法官的前妻與丈夫維持5年婚姻後，因對方出軌而訴請離婚，甚至飽受暴力虐待，然而丈夫在去（2019）年去世後，留下600萬美金（約新台幣1億7574萬）遺產，前妻提出訴訟要求爭取，沒想到近日法院判決結果出爐，她卻一毛都拿不到，還需支付高昂的訴訟費。

根據《 每日郵報 》報導，一名來自澳洲的69歲法官布萊恩（Brian Harrison）與前妻特蕾斯（Therese Ryan）於1988年結婚，婚姻維持5年後，卻因為丈夫與46歲的管家蘭佩（Rampai Kumkuang）外遇而離婚。布萊恩與蘭佩直至2018年再婚，但布萊恩卻不幸在去年離世，遺留高達600萬美金（約新台幣1億7574萬）的遺產，於是特蕾斯就向法院提出爭取236萬美金（約新台幣6912萬）的遺產訴訟。

報導中提到，特蕾斯透露，自從兩人結婚後布萊恩就變得「極端暴力」，控制了她生活的各方面，不論是在心理上還是身體上都是如此，她說道「這是我第一次受到家庭暴力，導致我一生抑鬱、焦慮，並受盡精神折磨」，只要不贊成布萊恩的行為，他就會開始變得相當狂暴，過去甚至還故意縱火燒了位於昆士蘭州（Queensland）羅克漢普頓（Rockhampton）的房子。

但近日法院判決出爐，判定特蕾斯無法獲得236萬美金（約新台幣6912萬）的撫慰金，由於法官把特蕾斯視作為「前配偶」，因此沒有權利獲得任何賠償，「特蕾斯在布萊恩去世前，並沒有進一步提出保護申請」。最後法官仍把鉅額遺產歸給布萊恩的妻子蘭佩。