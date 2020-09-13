快訊

日職／相隔16場21天 王柏融重返先發扛第一棒

南投野溪露營遭沖走4人 台電證實：閘門自動開啟放水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法官前夫過世留1.7億遺產她爭取卻敗訴 法官：因為是前配偶

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲一名法官的前妻與丈夫維持5年婚姻後，因對方出軌而訴請離婚，甚至飽受暴力虐待，然而丈夫在去（2019）年去世後，留下600萬美金（約新台幣1億7574萬）遺產，前妻提出訴訟要求爭取，沒想到她卻一毛都拿不到。圖擷自每日郵報
澳洲一名法官的前妻與丈夫維持5年婚姻後，因對方出軌而訴請離婚，甚至飽受暴力虐待，然而丈夫在去（2019）年去世後，留下600萬美金（約新台幣1億7574萬）遺產，前妻提出訴訟要求爭取，沒想到她卻一毛都拿不到。圖擷自每日郵報

法官前夫突驟世，留600萬美金（約新台幣1億7574萬），她卻一毛都拿不到！澳洲一名法官的前妻與丈夫維持5年婚姻後，因對方出軌而訴請離婚，甚至飽受暴力虐待，然而丈夫在去（2019）年去世後，留下600萬美金（約新台幣1億7574萬）遺產，前妻提出訴訟要求爭取，沒想到近日法院判決結果出爐，她卻一毛都拿不到，還需支付高昂的訴訟費。

根據《 每日郵報 》報導，一名來自澳洲的69歲法官布萊恩（Brian Harrison）與前妻特蕾斯（Therese Ryan）於1988年結婚，婚姻維持5年後，卻因為丈夫與46歲的管家蘭佩（Rampai Kumkuang）外遇而離婚。布萊恩與蘭佩直至2018年再婚，但布萊恩卻不幸在去年離世，遺留高達600萬美金（約新台幣1億7574萬）的遺產，於是特蕾斯就向法院提出爭取236萬美金（約新台幣6912萬）的遺產訴訟。

報導中提到，特蕾斯透露，自從兩人結婚後布萊恩就變得「極端暴力」，控制了她生活的各方面，不論是在心理上還是身體上都是如此，她說道「這是我第一次受到家庭暴力，導致我一生抑鬱、焦慮，並受盡精神折磨」，只要不贊成布萊恩的行為，他就會開始變得相當狂暴，過去甚至還故意縱火燒了位於昆士蘭州（Queensland）羅克漢普頓（Rockhampton）的房子。

但近日法院判決出爐，判定特蕾斯無法獲得236萬美金（約新台幣6912萬）的撫慰金，由於法官把特蕾斯視作為「前配偶」，因此沒有權利獲得任何賠償，「特蕾斯在布萊恩去世前，並沒有進一步提出保護申請」。最後法官仍把鉅額遺產歸給布萊恩的妻子蘭佩。

婚姻 遺產 澳洲 外遇

延伸閱讀

男子猛哀肚子痛！醫緊急手術「取出4捲鈔票」 他竟胃藏萬元現金

婦人信箱見整整遲到100年的明信片 內容曝光急尋人

新郎婚禮現場打電動 新娘眼神死網友看傻：太誇張

iPhone12哪點最吸引人？ 國外零售商統計有三大項目

相關新聞

法官前夫過世留1.7億遺產她爭取卻敗訴 法官：因為是前配偶

法官前夫突驟世，留600萬美金（約新台幣1億7574萬），她卻一毛都拿不到！澳洲一名法官的前妻與丈夫維持5年婚姻後，因對方出軌而訴請離婚，甚至飽受暴力虐待，然而丈夫在去（2019）年去世後，留下600萬美金（約新台幣1億7574萬）遺產，前妻提出訴訟要求爭取，沒想到近日法院判決結果出爐，她卻一毛都拿不到，還需支付高昂的訴訟費。

NBA巨星雷納德拍球鞋廣告 意外曝光鋼琴才華

美國職業籃球季後賽正在如火如荼地進行，在西區，最被大家看好有奪冠潛力的兩支球隊，巧合的都來自洛杉磯。一隊是由小皇帝詹姆斯（LeBron James）坐鎮的湖人，另一隊，則是由去年才拿下總冠軍最有價值球員，台灣球迷戲稱他為「可愛｣的雷納德（Kawhi Leonard）所帶領的快艇隊。

超級油輪失火外洩燃油 斯里蘭卡海軍封住漏油口

超級油輪「新鑽石號」上週在斯里蘭卡外海失火後，持續外洩燃油至海上，各界憂心恐引發環境災難，斯里蘭卡海軍今天表示，它已封住...

人類玩民主很有事！狗爽當市長 「足用藥粉」被選做鎮長

民主依靠的並不是投票的人一開始做了良好決定。譬如說，一九八一年加州有個小鎮蘇諾爾（Sunol）選出一隻狗當市長。這隻黑色拉布拉多混種狗名叫博士可．拉莫斯（Bosco Ramos），牠的主人萊伯（Brad Leber）有天晚上帶牠出門到當地的酒吧閒扯淡，讓狗加入選舉，結果就以懸殊票數擊敗兩位人類候選人。

9歲童撐家計「穿厚重布偶裝」每天走10公里工作：可買飯回家

讀書吃飯對很多家庭來說並不是件容易的事，許多孩童甚至必須出外賺錢支撐家計。近期有位印尼網友在社群發文，分享一位9歲男童的故事。男童為了幫母親分擔家計，每天穿著厚重的布偶裝上街工作，累了就依靠在路邊休息，而工作的地方距離男童家10公里，不過他並不喊累，他表示自己有了錢就可以買飯回家，也能替媽媽分擔家計，提供額外的收入。

48年夫妻同染疫 4分鐘內手牽手相繼去世

北卡羅來納州一對結縭48年的夫婦在一個月前感染新冠肺炎，2日不敵病魔，相繼在四分鐘內去世，兩人直到闔眼前都一直牽著彼此的手。

疫情延燒 巴西食物價格連漲 恐重返「飢餓地圖」

巴西政府因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情祭出的緊急援助計畫接近尾聲和物價不斷上漲的情況，可能讓...

婦人信箱見整整遲到100年的明信片 內容曝光急尋人

郵寄的歷史悠久，由於是用人工送件，難免會出現遺失或延遲的情況，但信件延遲100年的狀況卻相當罕見。美國密歇根州婦人近期收到一封萬聖節明信片，不過特別的是這封明信片的郵戳日期是1920年，整整早了100年。婦人讀完信件內容後，將信件拍下放上網路，希望找到寄信人的家屬。至於郵件為何會延遲100年才送達，郵局發言人也做出回應。

不滿媳婦第三胎仍為女嬰 祖母將孫女丟化糞池淹死

印度哈里亞納邦（Haryana）一名58歲女子9月7日被警方拘捕，她為媳婦第3胎依然誕下女嬰感到生氣，於是把孫女丟到化糞池。她其後身亡。 事發於古爾岡市（Gurugram）陶魯鎮（Tauru

泰王公開新畫作 圖中「藍衣女孩」是王后還是妃子引熱議

泰國王室上演「廢妃回歸」的新戲碼後，目前人在歐洲的泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）9月5日透過政府公開自己的一幅新畫作，沒想到引來眾多關注，還加上不同猜測與見解，民眾

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

目睹親信遭「高射炮處決」 金正恩姑丈嚇到尿失禁

9歲童撐家計「穿厚重布偶裝」每天走10公里工作：可買飯回家

凱特不與梅根同車血拚種心結？皇室專家：梅根期待錯誤

大陸對美國玉米和黃豆需求依然強勁嗎？這些數據告訴你

北京禁進口德國豬肉 全球肉價料將上漲

為了保險金！女子故意鋸斷手詐領3500萬 恐被關2年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。