人類玩民主很有事！狗爽當市長 「足用藥粉」被選做鎮長

民主依靠的並不是投票的人一開始做了良好決定。譬如說，一九八一年加州有個小鎮蘇諾爾（Sunol）選出一隻狗當市長。這隻黑色拉布拉多混種狗名叫博士可．拉莫斯（Bosco Ramos），牠的主人萊伯（Brad Leber）有天晚上帶牠出門到當地的酒吧閒扯淡，讓狗加入選舉，結果就以懸殊票數擊敗兩位人類候選人。對蘇諾爾和博士可說句公道話，這件事其實看來還運作得滿好的——大家都稱讚博士可很乖，在市長任上超過十年，直到一九九四年過世為止。二○一三年有位居民對《聖荷西信使報》（San Jose Mercury News）做出如下回憶：博士可「常會到酒吧逛，如果你不餵牠的話就一直對著你叫呢」，而且據說牠還和鎮上好幾隻母狗生了不少小狗，講實話這還真是標準的政治人物作為。博士可留給蘇諾爾美好的回憶，如今還有一座銅像豎立在鎮上，而且牠在任上只引起一次國際事件——天安門廣場慘案前夕，中國的《人民日報》就用博士可為例攻擊西方民主制度，說「人和狗都不分」。結果，博士可參加一群中國留學生在舊金山中國領事館外舉辦的支持民主集會。

博士可被選上可能是出乎預料之事，但牠還算不上是最奇怪的非人勝選者。這頭銜大概要頒給保法皮士（Pulvapies）才對，這個足用藥粉品牌在一九六七年被選為厄瓜多小鎮皮柯阿薩（Picoaza）的鎮長。保法皮士甚至並不曾正式參與選舉，但它的製造商在當地做了個打趣的行銷活動，口號是「選誰都好，不過如果你要的是健康衛生，那就要選保法皮士」。到了投票當天，保法皮士在好幾個區域得到上萬張自由填寫的選票——而且在皮柯阿薩這個地方，足用藥粉居然脫穎而出，讓眾多候選的人類懊惱不已。

可是，選出非人的政治人物的確離經叛道，如果你真想搞一個讓人印象深刻的民主爛攤子，還是挑一個人來做例子比較可行——事實上也是如此，厄瓜多近代史裡，選個足用藥粉品牌市長根本算不上是最糟的選舉結果。

這榮銜恐怕要頒給一九九六年選出阿夫達拉．布卡拉姆（Abdala Bucaram）當總統那次。布卡拉姆原本是位警官，還當過市長，偶爾客串搖滾樂歌手，他自命為「瘋人」（El Loco）展開競選活動，攻擊國內的菁英階層而大受歡迎，橫掃選票獲得大勝。當警官的時候，他已是惡名昭彰，根據《紐約時報》在他被選上時所做的報導，他「追捕穿著迷你裙的女士，跳下摩托車，將縫線扯開好把裙子弄長一些」。市長任內，他的事蹟也包括向當地商家勒索要錢，而且一九九○年還逃到巴拿馬，以避免貪腐起訴。總統競選活動期間，他用的非傳統集會和競選廣告（往往會由他上台高歌，還有造勢活動都一直跟著的隨行樂團伴奏）激起國內的勞動階級，答應他們布卡拉姆會終結國內政治階級熱愛的私有化和撙節新自由主義政策。其他政治人物一碰就要出局的各種事情——比如像是他留了希特勒樣式的小鬍子，還說《我的奮鬥》是他的最愛——看來都不太能阻止他邁向成功。

一旦掌握大權，國內投票給他的那些貧民，見到他上任幾個月後公開的經濟藍圖多半都要大吃一驚。這是個新自由主義的方案，更加推行私有化還更加碼撙節措施，恰恰就是他被選上要來終結的那些名堂。哦，他還試圖要移除總統任期的限制。而且，他宣布經濟政策的演講脫稿，對批評他的某家報紙大加撻伐。

《人類很有事：草包佯裝英雄，犯蠢牽拖水逆，跨越萬年的暗黑愚行史》圖／聯經出版 他在任期間一直醉心於自以為是的行為，包括發行一首歌名為〈瘋人也有愛〉，和洛蓮娜．波比特（知名閹夫案的女主角）會面，還為了慈善公益出售自己的希特勒式小鬍子。他也要自己十八歲的兒子雅各非正式負責關稅局，據指出他還為雅各賺進人生第一桶金而辦了一場盛會。（當年厄瓜多的最低收入為每個月三十美元。）

不出所料，輿論很快就反過來對布卡拉姆表達不滿，激起大規模街頭示威反對他執政，而他上台短短六個月就被罷黜剝奪總統職位，理由是他「腦筋有問題」。（那八成只是個託詞，可是如果你用「瘋人」為號召，那就很容易被冠上這個稱呼。）他還被指控挪用數以百萬計的公款，而馬上就（再度）逃走流亡巴拿馬。我們可從這個例子學到不少教訓，不過最主要的一項大概是「如果有誰留著希特勒式的鬍子，那麼，嗯，可能多少是個危險的警告信號」。

※本文摘自《人類很有事：草包佯裝英雄，犯蠢牽拖水逆，跨越萬年的暗黑愚行史》，作者／湯姆．菲利浦斯（Tom Phillips），聯經出版