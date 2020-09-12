9歲童撐家計「穿厚重布偶裝」每天走10公里工作：可買飯回家

讀書吃飯對很多家庭來說並不是件容易的事，許多孩童甚至必須出外賺錢支撐家計。近期有位印尼網友在社群發文，分享一位9歲男童的故事。男童為了幫母親分擔家計，每天穿著厚重的布偶裝上街工作，累了就依靠在路邊休息，而工作的地方距離男童家10公里，不過他並不喊累，他表示自己有了錢就可以買飯回家，也能替媽媽分擔家計，提供額外的收入。

根據「padangkita」報導，一位叫Rhmadii的網友在Instagram分享了雷恩（Rehan）的故事，雷恩家裡主要由母親打零工支撐家計，但微薄的收入只夠負擔房租，如果有額外的收入也是拿來當作雷恩的學費。為了負擔家計，雷恩每天一早出門工作，走到離家10公里的大街，穿上布偶裝表演，吸引大家注意。

網友貼出的影片中，雷恩穿著布偶裝坐在地上角落休息，神情疲倦，不然就是低頭躺坐在地上小睡，模樣令人心疼。不過雷恩表示自己能幫母親賺到一些錢，而且有錢買飯回家，雖然有時仍會感到疲憊，但他很開心能分擔家計。