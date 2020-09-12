48年夫妻同染疫 4分鐘內手牽手相繼去世

北卡羅來納州一對結縭48年的夫婦在一個月前感染新冠肺炎，2日不敵病魔，相繼在四分鐘內去世，兩人直到闔眼前都一直牽著彼此的手。

病逝於北卡州的Novant Health Rowan綜合醫院的這對夫婦，為67歲的強尼‧比博思(Johnny Lee Peoples)和65歲的妻子凱西‧比博思(Cathy Darlene Peoples)。

比博思夫婦的兒子尚恩(Shane Peoples)表示，父母親被一起送到加護病房前，已經被病痛折磨30餘日，「之後他們的狀況急轉直下，隔天醫護人員幫他們安排到同一間加護病房，他們倆手牽著手，護士也聚集過來，他們離開的時間只相差幾分鐘。」

尚恩也說，父母親在相識兩年後步入禮堂，兩人在一起的時間長達50年：「他們已經牽手共度半個世紀的人生，直到最後一刻。」

比博思夫婦都是北卡州當地人，強尼曾是一名陸軍的中士，也曾任職於北卡懲教署(NC Department of Corrections)；凱西曾是當地索爾茲伯里學院(Salisbury Academy)的助教，後來又到實驗室擔任實驗技術員。

兩人的訃聞中，親戚形容強尼是一位「愛好教導青年體育和音樂，致力於維護家庭一切的男人。」凱西的興趣則包括製作手工藝品、音樂和桌遊，兩人也都非常喜歡釣魚；此外，訃聞還寫道，夫婦倆非常喜愛與親友相聚。

比博思夫婦身後留下三名子女、九位孫輩和兩隻貴賓狗；尚恩也在個人臉書不忘提醒民眾戴口罩和其他防疫措施，並為緬懷父母寫下：「那個許多人不相信、甚至認為疫情只是場騙局的疾病奪走了我父母的生命，儘管他們都非常認真看待疫情，但他們仍然走了。」