婦人信箱見整整遲到100年的明信片 內容曝光急尋人

郵寄的歷史悠久，由於是用人工送件，難免會出現遺失或延遲的情況，但信件延遲100年的狀況卻相當罕見。美國密歇根州婦人近期收到一封萬聖節明信片，不過特別的是這封明信片的郵戳日期是1920年，整整早了100年。婦人讀完信件內容後，將信件拍下放上網路，希望找到寄信人的家屬。至於郵件為何會延遲100年才送達，郵局發言人也做出回應。

根據「Fox 17」報導，基奇（Brittany Keech）來自美國貝爾丁（Belding），近期她在郵箱發現這封古老的明信片，明信片邊角上有一美分的喬治華盛頓郵票，郵戳記載明信片在1920年10月29日從詹姆斯鎮（Jamestown）寄出，而詹姆斯鎮是英國在美洲建立的第一個永久性殖民地。

基奇感到震驚，因為明信片的歷史長達100年，她不懂為何美國郵政局會延遲寄出信件，她說「這真的是有點太慢了」。這是一封萬聖節明信片，只見上面有女巫、貓頭鷹、貓、鵝的圖片，而信件的收件人名叫羅伊（Roy McQueen）。

信件寫道「親愛的表兄弟，希望你收到電郵時身體健康，我們過得還可以，但母親有嚴重的跛腳，這裡很冷，我剛剛結束歷史課程，不久就要上床睡覺了，父親正在刮鬍子，母親正告訴我你的地址，我不得不休息一個晚上，希望爺爺奶奶都好，別忘了寫信給我們，羅伊還沒修好褲子」。

基奇將信件PO上網，希望有人能讓她聯繫上信件的家屬，她說「他們的父母可能會說這些話，是的，若你的曾祖母告訴我這些故事，我會記得的」。不過基奇表示若她找不到人，將會考慮將信件送至貝爾丁博物館。

至於郵件為何延遲100年才送達，郵局發言人表示在多數情況下，這不是從郵務系統丟失找回的信件，而是來自跳蚤市場、古董店、網路，當這些信件重新回到郵務系統，郵局只能盡量將信件送到交付的地址。