不滿媳婦第三胎仍為女嬰 祖母將孫女丟化糞池淹死

印度哈里亞納邦（Haryana）一名58歲女子9月7日被警方拘捕，她為媳婦第3胎依然誕下女嬰感到生氣，於是把孫女丟到化糞池。她其後身亡。

事發於古爾岡市（Gurugram）陶魯鎮（Tauru）一個名為Jorasi的村莊，警方4日接報一名1個月大的女嬰在可疑的情況下失蹤。女嬰的家人5日提交失踪人口報告後，警方便開始調查，期間警方發現事有蹊蹺，7日到女嬰家中看看，在化糞池找到遺體。

警方之後對女嬰的家人進行盤問，女嬰的祖母Luxmi這才招供。警方表示，她這樣做是因為，這對夫婦已決定在生下第3個孩子後不再生小孩，她的想法是如果她殺死第3個孩子，兒媳可能會再嘗試生另一個孩子，而那個孩子有可能是男孩。

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文章授權轉載自《香港01》