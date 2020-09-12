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泰王公開新畫作 圖中「藍衣女孩」是王后還是妃子引熱議

香港01 / 成依華
一度被廢妃的詩妮娜重獲泰王寵愛，泰國政府2日發布公報，恢復她所有王室頭銜和軍銜。（法新社）
一度被廢妃的詩妮娜重獲泰王寵愛，泰國政府2日發布公報，恢復她所有王室頭銜和軍銜。（法新社）

泰國王室上演「廢妃回歸」的新戲碼後，目前人在歐洲的泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）9月5日透過政府公開自己的一幅新畫作，沒想到引來眾多關注，還加上不同猜測與見解，民眾的焦點更在於畫中的「藍衣女孩」是否代表某一位王室成員，猜測是王后素提達（Queen Suthida）抑或是重新贏回妃子頭銜的「泰國版甄嬛」詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）。

路透社報道，泰國政府9月5日發布了一幅泰王親手繪畫的卡通畫作，描繪一個泰國家庭的鄉郊生活。畫中有一對可愛男女甜蜜同行，又在屋內溫馨吃晚餐。

泰國政府9月5日公開泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的新畫作（網路圖片）
泰國政府9月5日公開泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的新畫作（網路圖片）

泰王的重點看來是宣揚融洽的家庭生活，但就引來輿論不少猜測，加入眾多不同見解，例如內地媒體搜狐有文章分析稱，泰國王室成員都有自己的御用顏色，國王便是黃色，所以推測身穿黃色衣服的小男孩是泰王。

但至於藍衣小女孩是誰？泰國王室之中，太后詩麗吉的代表色是藍色，但外界認為是她的機會不大，馬來西亞《詩華日報》便認為，此畫是泰王紀錄自己與妃子詩妮娜的甜蜜約會浪漫情景，二人在月光下共進晚餐。

至於陸媒搜狐的文章則指，泰王若冒着風險把詩妮娜寫入畫中，將不是明智舉動，認為藍衣女孩應該只能是代表色為紫色的王后素提達。

延伸閱讀：

「廢妃」詩妮娜重獲寵幸畫面疑曝光　泰王接機親暱攙扶互動甜蜜

泰國「廢妃」詩妮娜飛抵德國伴駕　泰王豪贈十套百萬禮服彰顯聖寵

文章授權轉載自《香港01》

泰王 泰國 王室 馬來西亞

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