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雙層校車抄捷徑秒變「敞篷車」 數名學生頭部、喉嚨遭割傷

聯合新聞網 / 綜合報導
一名開著雙層校車的新手司機，深怕會讓車上的學生遲到而選擇抄捷徑，在經過一座橋沒有注意到車身高度，直接強行通過，使車頂當場被掀開。圖截自Twitter/Dan Rivers
一名開著雙層校車的新手司機，深怕會讓車上的學生遲到而選擇抄捷徑，在經過一座橋沒有注意到車身高度，直接強行通過，使車頂當場被掀開。圖截自Twitter/Dan Rivers

位於英國東南部的漢普郡（Hampshire）在10日發生一起嚴重的校車事故，導致其中3名學生身受重傷，被緊急送往醫院，還有13名學生受到輕傷。事發原因是一名開著雙層校車的新手司機，深怕會讓車上的學生遲到而選擇抄捷徑，在經過一座隧道時沒有注意到車身高度，直接強行通過，使車頂當場被掀開。

據英國媒體《星期日郵報》指出，事發於溫徹斯特（Winchester）威爾豪斯巷（Wellhouse Lane）附近的一座隧道。當日為開學第一天的早上8點10分左右，這名司機用雙層校車載著約80名「亨利·博福特學院」 （Henry Beaufort School）的學生，準備開往學校，但司機擔心學生會遲到，為了節省路程時間而選擇捷徑，結果就發生了這樣的意外。

經採訪後發現，事發當下坐在車上的14歲學生傑克（Jake Coates）表示，司機來接他時，已經比原訂的時間晚了10分鐘，所以司機才選擇了這條捷徑，結果意外就發生了。對於當時的畫面，傑克形容校車駛入了隧道，便聽到了巨大的爆炸聲，車頂馬上就被撕裂，窗戶被砸碎，碎玻璃滿天飛，我聞到了濃煙，有人割傷了喉嚨、頭。

而車內的玻璃碎片割傷了多數坐在上層的學生，他們情急之下只能從後窗跳下去，四周更伴隨著此起彼落的哀號聲，更有學生大喊道「我快死了」，整個畫面非常怵目驚心。直到一名女子開車經過，才將車上的學生依序帶下車，並安撫他們的情緒，而傑克媽媽剛好是名護士，在收到兒子的通知後，也立即前往現場對受傷的學生進行處理。

亨利·波弗特學院的院長蘇·赫爾也出面表示「這是令人痛苦的事件，我們感到非常欣慰的是，事情沒有更嚴重了。」並強調將會借助學校教育心理小組的幫助，為所有相關學生及其家人進行輔導。對此意外事件，警方則公開對外說明「這是一起戲劇性的意外，因為隧道上方已經有標示規定，禁止超過12英尺（約3.6公尺）的車輛進入，但這輛雙層校車高度卻是14英尺（約4.3公尺），是明顯無法穿過的。」

一名開著雙層校車的新手司機，深怕會讓車上的學生遲到而選擇抄捷徑，在經過一座橋沒有注意到車身高度，直接強行通過，使車頂當場被掀開。圖截自Twitter/Dan Rivers
一名開著雙層校車的新手司機，深怕會讓車上的學生遲到而選擇抄捷徑，在經過一座橋沒有注意到車身高度，直接強行通過，使車頂當場被掀開。圖截自Twitter/Dan Rivers

校車 事故 英國

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