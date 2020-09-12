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美麗來自內在！菲律賓長腿幼稚園師 榮登2016環球小姐
如果「美麗」是可以衡量的，那麼「環球小姐」的名號，絕對是最具代表性的頭銜之一吧。2016年環球小姐得主Kylie Verzosa無論內在外，都散發出獨特的女性魅力。
根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，Kylie Verzosa是菲律賓出身的模特兒。2016年，她先奪得了菲律賓選美大賽「Binibining Pilipinas」冠軍，接著在東京舉辦的環球小姐賽場中，Kylie Verzosa擊敗群芳，順利摘下桂冠，成為菲律賓史上第六位獲此殊榮的女性。
當時的Kylie Verzosa，還是個幼稚園老師，奪冠瞬間簡直不敢置信地摀住臉，之後她演出多部菲律賓電視劇及電影，也在公共事務上不遺餘力，經常支援與精神疾病相關的活動，並出席各類演講。
當被問起美麗的訣竅，Kylie Verzosa則回答：「美是內在的東西，因此自己行得正，那就是美麗的訣竅」。IG高達280萬人以上追蹤的她，內外如一的美麗，這或許正是她受到廣大歡迎的秘密。
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