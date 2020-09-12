日本人吃拉麵總愛「簌簌簌」？ 大聲吃麵其來有自

日本拉麵除了本身美味之外，日本人吃拉麵時，總是「簌簌簌」地大口吸著麵條，也成為日本的一大特色。但日本人為何要這樣吃麵呢？原來有其歷史背景。

根據日本媒體「Jタウンネット」 報導，日本電視節目「なぞの細道」為了解吃拉麵時的簌簌聲之謎，因此展開調查。節目發現在早期的文獻記載，若是吃東西發出聲音，就會被認為是小孩子的行為，不符合用餐禮節。當時吃東西主要用的是湯匙，接著才轉變為筷子。

後來麵食傳入，江戶開始出現大量麵攤。在繁忙的公務下，很多人為了用餐效率，快速的將麵與湯汁吸入口中，因此發出響亮的簌簌聲。日經月累下，這樣的吃法反而成為江戶的特色之一。而外地人來到江戶，覺得這樣吃麵的方式很帥，於是竟然開始風靡全日本，各地的人吃麵都開始發出簌簌聲。

節目訪問到一位在金澤市開設餐廳的義大利男性，他表示如果吃義大利麵發出簌簌聲，會被視為失禮的行為，小時候也曾因此遭到母親責罵。顯然會大聲吸吮麵條的，還真是屬於日本的飲食特色。