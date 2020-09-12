快訊

挺過「三支箭」就選台北市長？ 陳時中嘆：箭箭要害啊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本人吃拉麵總愛「簌簌簌」？ 大聲吃麵其來有自

聯合新聞網 / 綜合報導
日本人吃麵總是「簌簌簌」地大口吸著麵條。圖片來源ingimage
日本人吃麵總是「簌簌簌」地大口吸著麵條。圖片來源ingimage

日本拉麵除了本身美味之外，日本人吃拉麵時，總是「簌簌簌」地大口吸著麵條，也成為日本的一大特色。但日本人為何要這樣吃麵呢？原來有其歷史背景。

根據日本媒體「Jタウンネット」 報導，日本電視節目「なぞの細道」為了解吃拉麵時的簌簌聲之謎，因此展開調查。節目發現在早期的文獻記載，若是吃東西發出聲音，就會被認為是小孩子的行為，不符合用餐禮節。當時吃東西主要用的是湯匙，接著才轉變為筷子。

後來麵食傳入，江戶開始出現大量麵攤。在繁忙的公務下，很多人為了用餐效率，快速的將麵與湯汁吸入口中，因此發出響亮的簌簌聲。日經月累下，這樣的吃法反而成為江戶的特色之一。而外地人來到江戶，覺得這樣吃麵的方式很帥，於是竟然開始風靡全日本，各地的人吃麵都開始發出簌簌聲。

節目訪問到一位在金澤市開設餐廳的義大利男性，他表示如果吃義大利麵發出簌簌聲，會被視為失禮的行為，小時候也曾因此遭到母親責罵。顯然會大聲吸吮麵條的，還真是屬於日本的飲食特色。

拉麵 日本

延伸閱讀

全聯上架這款「鍋燒意麵」引網暴動：不用跟團購了

好市多新品「龍蝦麵」另附高cp值配料 網友：還不買爆！

好市多新品「龍蝦麵」另附高cp值配料 網友：還不買爆！

想買嗎？印尼泡麵成冰淇淋口味 網友吃完實際心得曝光

相關新聞

美麗來自內在！菲律賓長腿幼稚園師 榮登2016環球小姐

如果「美麗」是可以衡量的，那麼「環球小姐」的名號，絕對是最具代表性的頭銜之一吧。2016年環球小姐得主Kylie Verzosa無論內在外，都散發出獨特的女性魅力。

埼玉很不熟？新開業「角川武藏野博物館」 海天一色媲美世界級鹽沼

南美洲玻利維亞的「烏尤尼鹽沼」，擁有水天一色的絕景，被認為是人生必去的著名景點。而日本在最近，有網友同樣拍到海天相連的奇景，令網友直呼「彷彿烏尤尼鹽沼一般！」

日本人吃拉麵總愛「簌簌簌」？ 大聲吃麵其來有自

日本拉麵除了本身美味之外，日本人吃拉麵時，總是「簌簌簌」地大口吸著麵條，也成為日本的一大特色。但日本人為何要這樣吃麵呢？原來有其歷史背景。

西班牙少年口罩沒戴好就被壓頸？ 網轟：這裡不是美國

英國每日郵報報導，西班牙西北部卡斯提亞-雷昂（Castile-Leon）埃布羅河畔米蘭達市8日發生疑似執法過當事件。一名...

為何「看別人進食」感到療癒？ 剩食背後的吃播文化

經過一整天辛勞工作後，23歲的Nadia只想放下工作、盡情放鬆身心。回家後她一邊吃着雞肉、大豆和米飯作晚餐；一邊觀賞喜歡的消閒節目——心儀主播Nikocado Avocado的進食影片。這個有逾200萬用戶訂閱的YouTube頻道由26歲、原名Nicholas Perry的網紅經營，他不時會分享自己享用「極大份量」美食的影片，藉此賺取豐厚收入。

把女人當生育機器的國家？加拿大作家的警世寓言

21世紀以來，隨著全球保守主義復辟，伴隨歷久不衰的男女薪資不平等、玻璃天花板，我們在許多被稱為「後父權」、「女性已經獲得平等」的社會裡看到女性生育權的緊縮，包括美國和台灣社會都出現了各種企圖規範，甚至全面禁止女性墮胎的法案提案。

雙層校車抄捷徑秒變「敞篷車」 數名學生頭部、喉嚨遭割傷

位於英國東南部的漢普郡（Hampshire）在10日發生一起嚴重的校車事故，導致其中3名學生身受重傷，被緊急送往醫院，還有13名學生受到輕傷。事發原因是一名開著雙層校車的新手司機，深怕會讓車上的學生遲到而選擇抄捷徑，在經過一座隧道時沒有注意到車身高度，直接強行通過，使車頂當場被掀開。

17歲少女征服七大洲最高峰 下個目標是南北極

科索沃女孩穆麗卡‧尼克奇先後在七大洲登頂最高峰。不過，她並不為此感到滿足，接下來的目標：南北極。

法國繪本界男神是他？班傑明．拉孔的歌德美學

回想多年前，我曾在台北國際書展上偶然發現法國新生代插畫家班傑明．拉孔（Benjamin Lacombe, 1982- ）擔綱繪製的第一本立體書作品《很久很久以前》（Il était une fois…），或許這也是吸引我開始進入繪本領域這個「兔子洞」的媒介因緣吧。

常存抱「柱」信！日本太太搬家堅持帶走木柱 理由惹哭眾人

每次搬家時，勢必得從龐大的雜物中做出取捨，而又有甚麼是你會堅持得帶走的呢？近日有位日本太太搬家，而她最想一起帶進新家的的，竟然是一根家中的木柱。

好萊塢男星臉書秀台灣美景影片！網友直呼超感動

電影全面啟動、戀夏五百日知名男星喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）日前在臉書貼出一張2016年台...

Sub 3不是夢！苦等35年終達標 62歲婦人疫情下仍月練700K

日本跑手弓削田真理子的第一個Sub 3，是一場35年的等待。

熱門新聞

男嬰裝手提尼龍袋「散步」路人聞哭聲報警 母：他沒事還活着

環時：印度藉口中國「陳兵5萬」增軍戰爭一步之遙

供應商不能倒！美光提前付款協助周轉 最快10天到款

好大方！日本地方政府霸氣收購高級和牛 小學營養午餐吃得到

不能在華府面前示弱 路透：北京寧可TikTok在美下架

未來台灣買到的特斯拉 可能會是Made in China？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。