埼玉很不熟？新開業「角川武藏野博物館」 海天一色媲美世界級鹽沼

南美洲玻利維亞的「烏尤尼鹽沼」，擁有水天一色的絕景，被認為是人生必去的著名景點。而日本在最近，有網友同樣拍到海天相連的奇景，令網友直呼「彷彿烏尤尼鹽沼一般！」

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友Yuji Shibasaki在1日分享幾張照片，照片中地面上的建築、樹枝與水中相映，雲朵也清晰的照在水面上，簡直有如世外桃源般的奇景。

這個地方其實就在日本埼玉縣所澤市。拍攝地點位於該市最新開業的「角川武藏野博物館」，由建築師隈研吾氏所設計，是個融合美術館、博物館及圖書館的複合設施，特別是高達八公尺的「本棚劇場」令人注目。

角川武藏野博物館的「本棚劇場」。圖擷取自 FashionPress

Yuji Shibasaki說他在8/30早上8點時拍到這些照片。當時雲影光線正剛好，而且沒有風，大清早的也沒人，是絕佳的拍照機會，因此才能捕捉到這般奇蹟的畫面。

網友看到他分享的照片，也紛紛大讚「日本居然有這樣的世界……第一次看到」、「埼玉明明沒海卻有『鹽湖』，這下不能不去了」、「太漂亮了，想去玩」。對於成為熱門話題，Yuji Shibasaki認為，埼玉過去常被說沒有什麼特別的東西，所以他希望能透過他的照片，讓大家對埼玉改觀。