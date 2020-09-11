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Sub 3不是夢！苦等35年終達標 62歲婦人疫情下仍月練700K

香港01 / 李思詠／報導
弓削田真理子於去年下関海響馬拉松成為世上首個跑進3小時大關的60歲以上女子馬拉松選手。（網路圖片）
弓削田真理子於去年下関海響馬拉松成為世上首個跑進3小時大關的60歲以上女子馬拉松選手。（網路圖片）

日本跑手弓削田真理子的第一個Sub 3（全程馬拉松的完賽時間在三小時以內），是一場35年的等待。

在Google搜尋她的名字，得出這些結果：58歲跑Sub 3、60歲以上女子馬拉松世界紀錄、61歲女超人。

去年11月，當時61歲的她先在下關海響馬拉松跑出2小時59分15秒，成為首個跑進3小時大關的60歲以上女跑手；一個月後，她於埼玉馬拉松將自己保持的W60世界紀錄推前超過2分鐘，以2小時56分54秒排女子組第18。

世界紀錄背後，更有一個勵志故事。話說弓削田第一次跑馬拉松是1982年的東京國際女子馬拉松，那時她在社會工作才第二年。她跑出3小時9分的佳績，跟許多跑手一樣，她深信：Sub 3不是夢。

但26歲榮升人母後，弓削田的時間與心機，都花在兩個兒子和兩個女兒身上；到了人生四十，她再次工作，成為在職媽媽，時間根本不夠用。

「40歲之後，我十分忙碌，如何在工作與生活間取得平衡，令我很頭痛。不過，我沒有因為忙就放棄跑步，盡量爭取時間，例如在體育堂與學生一起跑。」

故事發展至此，她在1982年發的那個Sub 3夢，還沒實現，人生卻已不知不覺來到下半場。「五十代」後半，弓削田加入一個以長者為主的跑會「アトミクラブ」，竟然成為長跑路上的契機，「同伴們的眼神告訴我，50歲的女人，一樣可以朝着目標衝」。

2017年大阪國際馬拉松，每月訓練里數達600公里的弓削田，以2小時58分05秒衝線，當時她已58歲，那是她第80個馬拉松，原來Sub 3真的不是夢！但她沒想到的是，60歲後的人生，原來更精彩。

「我的丈夫笑說我是條鮪魚，在汪洋裏高速游到世界不同角落。我不喜歡沉悶孤獨，只要有隊友在旁，無論訓練多辛苦，我都可以承受。」

這條鮪魚大抵沒想過，自己對於馬拉松的熱愛與忠誠，足以戰勝孤獨。弓削田今年從原本任教的一所埼玉縣高校，轉到母校川越女子高中任職，更是田徑校隊教練一員。但受疫情影響，教務、校隊以至自己的比賽，大都停擺，也無法與跑會隊友一起練習，但她沒因此偷懶，周中會到奧武藏的樹林獨自訓練，平時要作賽的周日，則跑10至14個1000米的間歇跑。

「眼見比賽逐個取消，但我的訓練里數沒減少，每月大約700公里。如果我不控制自己的訓練，就不能再跑Sub 3了。」

能夠跑多久、跑多遠，天曉得，但對於我們還能控制的，至少也要做好。弓削田正朝下個目標邁進，就是65歲以上女子馬拉松世界紀錄。

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文章授權轉載自《香港01》

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