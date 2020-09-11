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收藏著名裸體藝術作品 法國奧賽博物館卻拒低胸裙女生參觀

香港01 / 梁凱怡／報導
奧賽博物館。圖片來源／ingimage
奧賽博物館。圖片來源／ingimage

法國巴黎的奧賽博物館（Musée d'Orsay）收藏不少世界著名裸體藝術作品，卻容不下一位身穿低胸裙的遊客。修讀文學而且熱愛藝術的女學生讓娜（Jeanne）9月8日前往博物館參觀時，被拒絕內進，要穿上外套遮掩乳溝。讓娜後來透過社交媒體發文講述事件，館方最終道歉。

讓娜表示，當日氣溫達到攝氏26度，她和朋友打算到奧賽博物館參觀，沒想過她的乳溝將引起爭議。她指，抵達入口時，她還沒有時間拿出門票，職員已經定睛於她的胸部和低胸裙。對方說：「噢，不。這樣是不可能的，這是不容許的，這是不能接受。」

▼讓娜發文講述事件，並附上當日所穿低胸裙的相片：

同行朋友身穿短款上衣，露出肚臍，其他遊客也是一身炎夏的打扮，但似乎只有讓娜遭到刁難。之後有警衛前來說「規矩就是規矩」，但從來沒有人說過她的乳溝是問題。據讓娜說，職員一直看着她的胸部，但沒有明確說出問題，只是點頭示意是乳溝，並說成「那個」。

讓娜最初拒絕穿上外套，但後來屈服，並獲准內進。她說：「我覺得所有人都在看我的胸部。」她形容，感覺如同自己什麼都不是，只是她的胸部和他們性化的女人。

事件於網路引起討論。博物館事後回覆指，留意到事件，並對此深感遺憾。博物館親自致電讓娜道歉。英國廣播公司（BBC）引述讓娜指，對博物館的來電感到滿意，但認為館方回應的推文未意識到事件的性別歧視性質。

博物館無明確指出拒絕讓娜內進的相關規則。《解放報》（Libération）提到，博物館有規則列明要穿着「得體服飾」，禁止「可能擾亂和平」的衣物，但相信館方很清楚有關規則不適用於今次的事件。

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文章授權轉載自《香港01》

博物館 巴黎 藝術作品

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