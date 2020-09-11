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好大方！日本地方政府霸氣收購高級和牛 小學營養午餐吃得到
近日政府開放美豬進口，引起軒然大波。雖然教育部要求學校營養午餐全面使用國產肉品，但外界憂心可能導致漲價或改為使用加工肉品。不過說到營養午餐，日本有個地方的小學，午餐竟然吃得到當地特產的高級和牛，令人羨慕不已。
根據日本媒體「Jタウンネット」的報導，日本愛知縣新城市政府決定，將提供高級和牛「鳳來牛（又稱「蓬萊牛」）」，給市內的十一所中小學作為營養午餐食材。「鳳來牛」的子牛來源與飛驒牛、松阪牛等知名和牛品項相同，由新城市內的農家精心飼養而成，一年僅生產約三百頭。
由於數量稀少，因此鳳來牛很少出現在市面上，許多饕客想要一飽口福，就得親自到愛知縣一趟才吃得到。如今成為學子們的佳餚，小朋友們更是吃得開心，直呼「肉非常嫩，和平常的牛肉不同」、「肉中帶有甜味，很好吃」。
報導指出，因為新冠肺炎疫情的關係，市面上和牛需求量也隨之減少。為了幫助農家，新城市政府才會大方收購這些和牛，作為營養午餐的菜單。同時這也是讓小朋友們認識在地名產的好機會。
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