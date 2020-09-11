擁42L巨胸苦不堪言！脊椎劇痛須坐輪椅 英女募資盼早日縮胸

英國納尼頓市（Nuneaton）26歲女子霍頓（Debbie Horton）擁有42L巨胸，然而她如今的最大願望卻是縮胸，事緣2016年9月，她在超級市場工作期間彎腰取物背部突然劇痛，當場倒地不起，送院檢查證實脊椎嚴重損傷，術後面對不少後遺症，至今仍須以輪椅代步。

霍頓向來熱愛運動，自開始發育，胸部已顯得特別豐滿，豈料後來逐漸成為龐大負擔。2016年9月，霍頓在奧樂齊（Aldi）一間超市工作期間彎腰取物，背部突然劇痛，她無力支撐上半身重量，當場倒地不起。

霍頓形容胸部的重量對身體造成極大痛楚，脊椎承受巨壓。（Facebook圖片） 送院檢查後，霍頓證實患上了嚴重的脊椎側彎，接受手術後面對不少後遺症，4年來陸續出現脊椎炎、椎間盤退化（spinal degeneration disc disease）、纖維肌痛症（fibromyalgia）、椎間盤突出（prolapsed discs spondylitis）及頸椎前曲等情況，令她痛苦不堪，上周更被診斷出患上「紅斑性狼瘡」。

霍頓說：「胸部的重量不斷將我拉下去，造成極大痛楚，每日受盡煎熬，根本無法長時間站立或走路」；她相信縮胸手術可以對她的生活帶來巨大改變，「因為我不用再承受這種重擔，脊椎壓力亦可得到舒緩。」

去年11月，霍頓接受過三次脊椎治療手術，雖然痛苦稍為得到緩解，但至今仍須以輪椅代步，所幸她32歲的未婚夫不離不棄，幾乎每天都在身邊照顧，「他真的對我很好，我曾說如果他想離開另覓伴侶的話，我絕對能理解和接受，但他卻說那不是他想要的生活」。霍頓正發起網上募資，希望募得7000鎊（約266,800新台幣）去進行縮胸手術。

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文章授權轉載自《香港01》