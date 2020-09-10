女子在知名瀑布旁為拍美照 腳滑跌落懸崖「瞬間被河水吞沒」

位於東非的肯亞近來發生一起為了拍照而喪命的意外，一名女子與未婚夫到當地著名瀑布景點約會時，女方為了拍照涉險站在懸崖邊，卻不小心腳滑跌落懸崖，站在身邊的未婚夫雖然立即放下相機想要救人，卻只能眼睜睜目睹女方墜落懸崖，快速的被湍急的河水吞沒。

據《The Standard》報導，事發在8月30日於肯亞南迪郡(Nandi County)的知名景點切普基特瀑布(Chepkiit Waterfalls)，31歲女子多卡斯(Dorcas Jepkemoi Chumba)與未婚夫卡祖古(Benjamin Kazung)相約在此約會看美景時，原想要一起拍照留念，女子就站在懸崖旁準備拿起相機拍照，沒想到卻腳滑跌落懸崖，墜入河水中。

對此，該女子的未婚夫卡祖古表示，自己眼睜睜看著未婚妻墜入河水中，並強調「當時雖然想拯救他，但卻無能為力，這點更讓我心痛，至今未婚妻落水的畫面仍然深刻在自己腦中」。

事發後，雙方家屬都一直留守於事發地附近，更配合政府的搜救隊在水中搜查，目前仍未有任何發現，罹難女子的家屬也表示「雖然很痛苦，我們現在已經接受了事實，只希望能找回遺體讓她下葬」。