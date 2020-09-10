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18歲男坐馬桶沒發現有蟒蛇 下體被狠咬鮮血飛濺

聯合新聞網 / 綜合報導
泰男上大號沒發現馬桶有蟒蛇，被咬後傷口噴出的鮮血四濺，讓廁所的馬桶和牆壁血跡斑斑。圖取自每日郵報
泰男上大號沒發現馬桶有蟒蛇，被咬後傷口噴出的鮮血四濺，讓廁所的馬桶和牆壁血跡斑斑。圖取自每日郵報

一名泰國青年在家上廁所，竟冷不防被躲在馬桶裡的蟒蛇襲擊下體，導致生殖器被咬傷，鮮血噴濺到四周，看起來相當驚悚，幸好這隻蛇沒有毒，少年也被送醫獲得妥善治療。

每日郵報報導，18歲的泰國青年斯拉弗普（Siraphop Masukarat）8日晚間在自家上廁所，他坐上馬桶後，突然感覺下體一陣灼熱痛楚，低頭一看發現一隻蟒蛇咬住自己的陰莖尖端，雖然很快就放開了，但傷口噴出的鮮血四濺，讓廁所的馬桶和牆壁血跡斑斑。

斯拉弗普嚇得尖叫，拖著拉到膝蓋的褲子飛奔出房門，他媽媽要他冷靜下來，等待救護人員到場處理將他送醫。醫生替他的生殖器打了三針，還用抗生素清洗，防止細菌感染。

斯拉弗普說，這雖然是隻小蛇，但咬得非常深，希望他的傷口能復原，不影響往後功能。動物相關單位趕到現場捕蛇，那條4英呎（約120公分）的蟒蛇還待在馬桶裡，他們將牠捕捉後野放。

斯拉弗普的媽媽表示，她不清楚為何蛇會進到家裡，可能是從廁所下水道上來的，幸好這隻蛇無毒，如果是眼鏡蛇，兒子就死定了，現在兒子去上廁所都有陰影。

馬桶 泰國

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