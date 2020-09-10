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日本塑膠袋強制收費！自備購物袋「絕佳掩護」 店家竊案頻傳
日本自七月一日起，規定商家提供塑膠袋須強制收費，因此讓不少日本民眾逛街時，選擇自備環保購物袋。但最近店家訴苦，因為購物袋具有隱蔽性，導致不少客人利用購物袋「順手牽羊」偷走店內商品。
根據日本「讀賣新聞」報導，位於東京的超市「アキダイ関町本店」在七月下旬，抓到一位將食材放到購物袋內，企圖跳過結帳就離開店家的中年女性。店家表示，過去只有一成的顧客會使用購物袋，如今暴增至九成，同時店內竊案數也上升一成。
茨城縣二手書店「つちうら古書倶楽部」也在七月內，就發生五起竊盜案。犯人還專挑字典、絕版漫畫等高價品下手。店家為了防範，不得以張貼告示，要求客人在逛店前「先將購物袋交給櫃檯保管」。
改めて— つちうら古書倶楽部 (@tsuchiura5401) July 31, 2020
【苦肉の策】
反響が凄いので、驚き‼️
表示のエコバッグがエコバックになっていました。
ご指摘もあり
恥ずかしいかぎりです。 pic.twitter.com/vO74qpiB7V
兵庫縣同樣出現靠著購物袋掩護，客人偷拿走店內東西的案件。除了竊案頻傳之外，因為疫情的關係，許多客人都是口罩上陣，因此就算被攝影鏡頭拍到，也很難判斷出犯人是誰。面對這種情形，日本警方表示會加派人手巡查，防止小偷再度得逞。
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