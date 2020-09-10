日本塑膠袋強制收費！自備購物袋「絕佳掩護」 店家竊案頻傳

「疫情與火災的雙重打擊，難民營正面臨前所未有的人道危機。」歐洲收容規模最大的難民營、位於希臘列士波斯島的「摩利亞難民營」（Moria Camp），9日發生原因不明的多起大火，猛烈火勢之下難民營在一夜之間陷入火海；儘管沒有傳出傷亡，但原先超收達到將近1萬3,000人的難民如今流離失所，亟需後續的救援與安置。摩利亞過去為人詬病的難民超收問題、惡劣的收容衛生環境，加上9月初又發生難民確診新型冠狀病毒，在在使得摩利亞難民營陷入恐慌與絕望。後續起火原因的調查、以及成千上萬的難民安置和防疫，再度成為歐盟國家的棘手難題。

2020-09-10 12:52