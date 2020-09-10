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老翁失蹤20個月 警方「頭顱放紙箱」寄回家屬嚇壞

聯合新聞網 / 綜合報導
路易斯失蹤20個月，家屬未收到死亡證明，卻收到警方寄來的紙箱，內裝有路易斯的頭骨。圖擷自The Sun
路易斯失蹤20個月，家屬未收到死亡證明，卻收到警方寄來的紙箱，內裝有路易斯的頭骨。圖擷自The Sun

一位澳洲老翁去年一月被家人通報失蹤，未料老翁孫女卻在近期收到由警方寄來的紙箱，裡面裝有老翁的頭蓋骨，令她嚇壞，她指控警方未告知家屬老翁的死亡原因，甚至沒有收到死亡證明書，只寄來一箱裝有頭骨的紙箱，她憤怒表示，警方處理遺體的方式就像在處理垃圾。

根據「太陽報」報導，70多歲的老翁路易斯（Luis Sosa）去年一月從家裡失踪，家屬在20個月前就已向警方通報，但對方回應家屬在完成調查前都不能獲得路易斯遺體。路易斯孫女維羅妮卡（Veronica Sosa）表示，她沒有收到當局開立的死亡證明和案件調查的細節，只收到一個由警方寄來的蛋黃醬紙箱，裡面裝著祖父的頭骨。

維羅妮卡氣憤表示警方對待祖父遺體就像在處理垃圾，十分粗暴，她說「一年八個月等著你，一直在尋找你，他們將你送來，搞得你什麼都不是，像這樣裝在一盒蛋黃醬紙箱裡面」，維羅妮卡稱祖父不允許自己死在垃圾堆裡，她將會繼續調查這件事，查清楚到底發生了什麼，不過目前仍不清楚路易斯家屬是否計劃對運送遺體的方式採取法律行動。

老翁 澳洲 失蹤

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